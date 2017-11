Calciomercato Juventus/ News, 200 milioni dal Real Madrid per Dybala (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: il Real Madrid pronto a offrire 200 milioni per Dybala.

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Il Real Madrid sembra pronto a fare un'offerta molto importante alla Juventus per Paulo Dybala nella prossima sessione di calciomercato estiva. Secondo quanto riportato da Diario Gol pare che la Joya sia valutato dai blancos attorno ai 200 milioni di euro. La scorsa estate pare che il Real avesse offerto ai bianconeri 125 trovando una porta chiusa. Sarà importante capire quale sarà l'intenzione della Juventus che più volte ha ribadito la ferma intenzione di continuare a puntare su questo fortissimo giocatore a cui ha dato anche la maglia numero 10 in questa stagione. Probabile che le voci di calciomercato siano alimentate anche dal momento difficile dell'argentino che non è riuscito a trovare continuità nell'ultimo mese, soffrendo anche di fronte alle scelte di Massimiliano Allegri quando questo ha deciso di richiamarlo in panchina. Intanto si sottolinea anche la possibilità di vedere Casemiro pronto a fare il percorso inverso.

NESSUNA OFFERTA A GENNAIO PER EMRE CAN

La Juventus ormai segue da molto tempo sul calciomercato la situazione legata al centrocampista tedesco di origine turca Emre Can del Liverpool. Il calciatore è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e qualcuno ha sottolineato diverse volte la possibilità di un acquisto a prezzo scontato nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da TalkSport pare però che i bianconeri non abbiano nessuna intenzione di presentare un'offerta a gennaio, cosa che fa pensare come l'affare sia già pronto per prendere il calciatore a zero nel giugno prossimo. Emre Can è un calciatore di assoluto livello, centrocampista moderno che può buttarsi anche dentro con grande capacità di trovare la rete. Giocatore giovane e di livello potrebbe prendere il posto di Sami Khedira alla Juventus con il connazionale che sembra pronto a lasciare il calcio italiano verso la MLS League dove ormai da tempo aspettano il suo arrivo.

