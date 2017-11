Calciomercato Milan/ News, il Psg ci proverà a gennaio per Donnarumma (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: il Paris Saint German ci proverà a gennaio per Donnarumma.

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

Il nome di Gianluigi Donnarumma continua ad essere molto citato sul calciomercato con il Paris Saint German che pare pronto a fiondarsi sul calciatore già nella sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che il club francese sia pronto a presentare una mega offerta per sistemare un ruolo che non convince Unai Emery. Già in estate i francesi avevano bussato a un club del nostro campionato, provando a prendere dal Napoli lo spagnolo Pepe Reina senza riuscire a farlo con un clamoroso dietro front dell'estremo difensore. Tutti ricorderanno poi il tram tram mediatico di alcuni mesi fa con il procuratore di Donnarumma, Mino Raiola, che aveva sottolineato la volontà di non firmare un contratto e di conseguenza apriva la porta all'addio del giovane calciatore. Anche in questo caso c'è stato un passo indietro, ma stavolta del calciatore che decise di legarsi al Milan tramite un accordo davvero importante. Sarà pronto a cambiare un'altra volta idea già a gennaio?

AGUERO E SUAREZ FALSE PISTE

Si continua a parlare di calciomercato in casa Milan con numerosi rumors su un attacco che sembra non convincere la società. André Silva e Nikola Kalinic non hanno brillato fino a questo momento e già da gennaio potrebbero essere messi in discussione. Alcuni media si sono sbilanciati poi sulla possibilità che il Milan sia pronto addirittura ad acquistare un vero top player. Tra i nomi più chiacchierati ci sono stati quelli di Sergio Aguero del Manchester City e di Luis Suarez del Barcellona. Secondo quanto riportato da MilanNews però i due non sarebbero obiettivi del club rossonero anche per l'elevato costo dei loro cartellini totalmente al di fuori del budget. Aguero ha ritrovato continuità con il City, riuscendo a riprendersi il posto che era diventato del giovane Gabriel Jesus. Suarez invece ha giovato dell'addio di Neymar Jr, passato al Paris Saint German, ed è considerato fondamentale dal nuovo tecnico blaugrana Valverde.

