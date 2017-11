Calciomercato Napoli/ News, contatti con il Bayer per Wendell (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: contatti con il Bayer Leverkusen per il terzino Wendell.

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Il Napoli sta sondando il calciomercato alla ricerca di un terzino di fascia che possa tamponare l'assenza di Faouzi Ghoulam. Il dubbio è se prendere in prestito un calciatore che possa permettere all'algerino di recuperare o comprare un calciatore di maggior livello che magari potrebbe giocare proprio da titolare. Secondo quanto riportato da Globo Esporte ci sarebbe stato un contatto con gli agenti di Wendell terzino classe 1994 del Bayer Leverkusen. Sarebbe stata sondata la disponibilità per partire già nel calciomercato di gennaio. Su di lui c'è il pressing anche del Barcellona e del Real Madrid che però potrebbero essere anticipati sul tempo. Sicuramente però il club tedesco avrà capito la possibilità di riuscire a vendere il calciatore a una cifra importante e spera quindi di scatenare magari un'asta di calciomercato. Wendell è un terzino di ottimo valore, qualità e grande rapidità che ha ancora grandi margini di miglioramento.

LO ZENIT PARLA DI CRISCITO

Tra i nomi fatti sul calciomercato del Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam c'è anche il terzino dello Zenit San Pietroburgo Domenico Criscito. Nato e cresciuto a Cercola, in provincia di Napoli, il ragazzo ha giocato in Italia con la Juventus e il Genoa senza mai vestire la maglia del club della sua città. Allo Zenit è passato nell'estate del 2011 diventando una vera bandiera e addirittura capitano della squadra russa. Della situazione ha parlato il direttore sportivo Oreste Cinquini a TMW Radio, sottolineando: "A gennaio il calciatore non si muove, resterà con noi. E' il capitano e un punto di forza. Abbiamo bisogno di lui". Il dirigente è rimasto abbastanza allibito dell'ennesima mancata convocazione da parte del commissario tecnico azzurro Giampiero Ventura per il doppio spareggio con la Svezia per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Russia. Staremo a vedere se il Napoli tornerà davvero a provare a prenderlo.

