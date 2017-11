Calciomercato Roma/ News, duello tra Arsenal e United per Strootman (Ultime notizie)

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Kevin Strootman - La Presse

Nella prossima sessione di calciomercato Kevin Strootman rimarrà alla Roma, ma in estate potrebbe iniziare un nuovo assalto al centrocampista olandese che ha ritrovato uno stato di forma eccellente dopo un doppio brutto infortunio. Il contratto del ragazzo olandese è in scadenza nel 2022 e quindi la Roma ha la possibilità di gestire la situazione con grande attenzione anche rispettando la volontà del calciatore. Nell'estate scorsa si era parlato molto del suo possibile passaggio alla Juventus col ragazzo che ha deciso di rimanere in giallorosso anche per rispetto di chi lo aveva aspettato a lungo durante il suo calvario per diversi interventi chirurgici al ginocchio. Secondo Calciomercato.com ora non sarebbero i bianconeri pronti a ritornare sul calciatore, ma ci sarebbe il forte pressing dell'Arsenal e del Manchester United che saranno pronti a un duello per acquistare il suo cartellino.

MONCHI MONITORA NICOLAS GONZALEZ

La Roma monitora con attenzione sul calciomercato il classe 1998 Nicolas Gonzalez. Lo ha confermato il segretario dell'Argentino Juniors, Alejandro Martin Roncoroni, a Calciomercato.com fermato al WyScout Forum di Stamford Bridge. Questi ha sottolineato: "Posso confermare che con la Roma abbiamo parlato del ragazzo. E' stata una loro richiesta diretta, noi abbiamo provato anche ad aggiungere altri due ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. Posso dirvi che c'è stata grande disponibilità da parte dei dirigenti giallorossi. Nicolas Gonzalez ha segnato 4 gol in 7 partite quest'anno in Primera Division e ha appena 18 anni. E' molto forte, tecnico e all'inizio si muoveva da esterno destro. Poi abbiamo deciso di portarlo in mezzo, ma può giocare ovunque". Monchi sembra aver preso in tutto e per tutto l'eredità di Walter Sabatini anche nella valutazione di giovani calciatori pronti a fare il salto dal Sud America all'Italia.

