Calciomercato Inter/ News, nel mirino Bryan Cristante dell'Atalanta (Ultime notizie)

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Bryan Cristante - La Presse

L'Inter da diverso tempo sta lavorando al calciomercato per migliorare la qualità del suo centrocampo. Fino a questo momento infatti Luciano Spalletti non è riuscito a trovare con convinzione un calciatore che possa prendere le redini della squadra. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it sarebbe balzato agli occhi il grande momento di Bryan Cristante autore tra l'altro di uno splendido gol di testa contro la Juventus in un 2-2 che fece molto discutere per un giudizio del var. Il centrocampista classe 1995 è tornato in Italia dopo che il Milan troppo in fretta l'aveva lasciato partire verso il Benfica. E' ancora un calciatore giovane e grazie a GIan Piero Gasperini sta mostrando qualità molto importanti anche giocando qualche passo più in avanti. La sensazione però è che un colpo così importante possa arrivare più facilmente nell'estate prossima e non nella sessione di calciomercato di gennaio.

PERINETTI SU GABIGOL

L'avventura di Gabigol al Benfica sembra essere già finita e il calciatore brasiliano nel calciomercato di gennaio potrebbe cambiare ancora casacca. Partito per essere protagonista con l'Inter il ragazzo, acquistato nell'estate del 2016 per una cifra importante, in Italia ha trovato davvero pochissimo spazio. Nelle ultime ore è stata lanciata l'idea di un suo prestito in Italia al Genoa, squadra che da poco ha cambiato allenatore passando da Ivan Juric a Davide Ballardini. Il direttore sportivo del grifone, Giorgio Perinetti, ha parlato di questa situazione a FcInterNews.it, sottolineando: "Abbiamo un nuovo allenatore, ma sul calciomercato ci confronteremo più avanti. Gabigol al Genoa? Ad oggi non c'è nulla sul calciatore". Un calciatore che comunque potrebbe spostare gli equilibri e che ha sempre dimostrato di essere talentuoso, ma ancora non è riuscito a sbocciare definitivamente.

