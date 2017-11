Calciomercato Juventus/ News, il sogno è Angel Di Maria (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: il sogno è l'esterno argentino del Psg Angel Di Maria.

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria - La Presse

Il sogno della Juventus, in fatto di calciomercato, è Angel Di Maria. A dichiararlo è Leggo che sottolinea come i bianconeri vorrebbero provare l'assalto al calciatore del Paris Saint German già nella sessione di calciomercato di gennaio. Questo perché il Fideo trova meno spazio da quando è arrivato in Francia Neymar Jr, poi c'è il club che ha bisogno di fare cassa per rientrare nei limiti del fair play finanziario. La trattativa non sarà facile visto che in estate proprio il Psg ha rifiutato un'offerta da quaranta milioni di euro del Barcellona. Servirebbe uno sforzo importante della Juventus che dovrebbe tirare fuori sessanta milioni. Questi andrebbero ad inficiare sul bilancio della prossima stagione e priverebbero la squadra di budget in vista del calciomercato della prossima estate quando sicuramente servirà fare qualche acquisto sia in difesa che in mezzo al campo.

IL PSG PROVOCA ALLEGRI

Il Paris Saint German deve vincere per forza dopo che nel calciomercato estivo ha speso ben 400 milioni di euro per arrivare a Neymar Jr e Kylian Mbappè. La società non si accontenterà di portare a casa la Ligue 1, servirà infatti per confermare Unai Emery la vittoria della Champions League. Se questo non dovesse accadere la società starebbe già pensando ad eventuali nomi per sostituirlo. Secondo Leggo in cima alla lista dei desiderio c'è Massimiliano Allegri che comunque la Juventus non vuole liberare. Il tecnico livornese ha firmato un contratto importante alla fine della scorsa stagione che lo lega ai bianconeri fino al 2019 e in questo momento la sua posizione è ben salda sulla panchina dei sei volte campioni d'Italia. Di certo di fronte a un eventuale stagione senza successi il tecnico potrebbe anche prendere decisione di cambiare aria con la società che continua a monitorare la crescita di Simone Inzaghi senza dimenticare gli ammiccamenti tra le righe di Carlo Ancelotti. In quel caso il Psg avrebbe strada spianata anche se c'è l'opzione nazionale azzurra che intriga e non poco Allegri.

© Riproduzione Riservata.