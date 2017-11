Calciomercato Lazio/ Casalvieri: De Vrij e Felipe Anderson rimarranno, mentre Murgia… (esclusiva)

Calciomercato Lazio: intervista esclusiva al procuratore Danilo Casalvieri sul prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa biancoceleste.

09 novembre 2017 INT. Danilo Casalvieri

Stefan De Vrij (LaPresse)

Movimenti di calciomercato in casa Lazio: il tema caldo rimane il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij, uno dei giocatori di punta nella rosa di Inzaghi, che potrebbe andare via a parametro zero la prossima estate, e con cui la dirigenza biancoceleste ha già aperto un tavolo di trattava. Il futuro dell’olandese però non è il solo a preoccupare i fan del club capitolino: nella prossima finestra di calciomercato sono infatti tanti i giocatori in rosa a far gola a club italiani ed europei, non ultimo quello Felipe Anderson. In ogni caso il prossimo mese di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo: la Lazio e la sua dirigenza vuole continuare a volare alto in campionato come in Europa e per fare ciò serve una rosa completa e sempre più competitiva. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Danilo Casalvieri: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

De Vrij rinnovo vicino? Credo proprio di sì che alla fine possa rimanere alla Lazio, penso proprio che il suo rinnovo con la formazione biancoceleste sia quasi sicuro.

Murgia rimarrà alla Lazio? No, non mi sembra un giocatore da grande squadra, penso che non possa rimanere alla Lazio in futuro. Dovrebbe andare in formazioni meno importanti. Non lo vedo un calciatore da Juventus, non credo come si dice che il club bianconero possa essere interessato a Murgia.

Chi come alternativa a Immobile? Lotito non spende mai molti soldi, cerca sempre di fare buoni investimenti e finora bisogna dirlo ha ottenuto ottimi risultati in questi anni. Non credo quindi che la Lazio cerchi un'alternativa ad Immobile a gennaio.

Felipe Anderson partirà nel calciomercato di gennaio? No, penso proprio che la Lazio lo tenga fino a giugno. Ci sarà l'obiettivo della Champions da raggiungere. La Lazio è in corsa per questo traguardo e non vorrà cedere Felipe Anderson per riuscire a ottenerlo.

La Lazio resisterà alle offerte per Milinkovic Savic? Per il momento sì, la Lazio vorrà aumentare ancora di più il valore del cartellino di Milinkovic Savic . Poi a giugno di fronte a offerte importanti non potrebbe dire di no: in questo caso avrebbe una sua logica.

(Franco Vittadini)

