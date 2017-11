Calciomercato Milan/ La Porta: Di Maria a gennaio? solo fantamercato! (esclusiva)

Calciomercato Milan: intervista esclusiva al procuratore Massimo La Porta sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei rossoneri.

Si avvicina a la finestra invernale di calciomercato, a cui il Milan guarda con grande interesse: i risultati finora recuperati non rispecchiano in pieno le aspettative di inizio stagione e la dirigenza rossonera potrebbe anche pensare a qualche innesto importante da dare alla squadra di Vincenzo Montella. Tra i tanti nomi di cui si vocifera spiccano quelli di Badelj e Di Maria, oltre che Pelllegri, sui cui però si registra una grande concorrenza fin da questa estate. Per approfondire tutti questi temi abbiamo sentito il procuratore Massimo La Porta: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pensa che Badelj possa arrivare al Milan? Non credo che l'arrivo di Badelj possa risolvere i problemi del Milan, non so quindi quanto convenga alla società rossonera comprarlo, fargli vestire la maglia rossonera.

Locatelli potrebbe andare alla Fiorentina? No, anche lui non risolverebbe i problemi della formazione viola. Penso piuttosto che al Milan convenga tenerlo, in fondo Locatelli è giovane, è un giocatore che potrebbe ancora crescere. Puntare su di lui mi sembra una cosa giusta!

Sarà Di Maria il grande colpo di calciomercato a gennaio? Secondo me questo è fantamercato, non posso pensare che il Paris Saint Germain lo lasci partire. Di Maria è troppo importante per la formazione francese. Di Maria stesso non so con quali prospettive accetterebbe di venire al Milan che sta andando male: al Psg ha davanti grandi traguardi, piuttosto avrebbe più interesse a andare in Cina. Credo però che nell'anno dei Mondiali preferisca giocare, con l'Argentina potrebbe vincerli.

Pellegri potrebbe arrivare? Questa è una situazione di mercato ancora poco chiara, non c'è niente ancora di definito. Pellegri è il giovane più interessante, quello che promette di più. Su di lui ci sono tante squadre. Alla fine dovrebbe venire fuori un'asta tra i vari club interessati a Pellegri.

Antonelli all'Alaves per gennaio? Antonelli ha già trent'anni, non sta avendo molto spazio al Milan. Potrebbe veramente partire a gennaio. In Spagna potrebbe trovare nuovi stimoli, avrebbe la possibilità di giocare in un campionato importante. Il Milan potrebbe anche cederlo all'Alaves.

