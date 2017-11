Calciomercato Milan/ News, Caressa: difficile in Italia per A.Silva, ma Kalinic... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: Fabio Caressa parla di André Silva e Nikola Kalinic.

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

Il Milan sta vivendo un momento molto particolare dal punto di vista dell'attacco, infatti non stanno rendendo come ci si sarebbe aspettati i due nuovi acquisti di calciomercato estivo André Silva e Nikola Kalinic. Fabio Caressa ha parlato proprio di loro due ai microfoni di Sky Sport 24, sottolineando: "André Silva? In Italia è più difficile, i difensori che giocano nel nostro campionato sono davvero molto tosti. I gol dovrebbero arrivare invece da Nikola Kalinic che per ora sta deludendo". Il portoghese è arrivato per una cifra attorno ai trentotto milioni di euro e ancora non ha segnato in campionato, mentre in Europa Leugue sta facendo molto bene autore di sei marcature. Nikola Kalinic invece non ha convinto nonostante abbia segnato tre gol in campionato. Impiegato praticamente sempre da titolare non è riuscito ancora a fare la differenza in nessuna occasione con i rossoneri che si sono dovuti affidare ai centrocampisti per sbloccare le partite.

LUCESCU SU CALHANOGLU

L'approccio con il calcio italiano per Hakan Calhanoglu, arrivato nel calciomercato estivo al Milan, non è stato affatto facile. Il calciatore turco ha giocato con continuità, non trovando però grandi prestazioni. A difenderlo è arrivato il commissario tecnico della nazionale turca Mircea Lucescu. Questi ha sottolinea alla rivista online della federazione: "In Germania al Bayer Leverkusen Hakan Calhanoglu aveva più spazio per giocare. Questo era il segreto del suo successo. In Italia ne ha molto di meno e deve assolutamente abituarsi per fare bene. Resta un calciatore di grandissima qualità". In Italia non hanno ancora scoperto il suo magico piede sinistro che in Germania era temutissimo soprattutto sui calci da fermo. In molti infatti lo vedevano come uno dei più bravi nel panorama europeo a calciare le punizioni. Il Milan ha fatto un investimento su di lui e sicuramente con il tempo troverà le giuste soddisfazioni.

