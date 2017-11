Calciomercato Napoli/ News, Ochs torna d'attualità (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: Ochs lascia l'Hoffenheim, monitorato da Cristiano Giuntoli.

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato dei giovani per portare a casa anche calciatori di grande prospettiva. Tra questi c'è Philipp Ochs dell'Hoffenheim. Il talento potrebbe lasciare la Bundesliga nella sessione estiva di calciomercato dopo che il Napoli lo aveva già cercato appena qualche mese fa, trovando la porta chiusa. Secondo TuttoNapoli.net nella prossima stagione le opportunità di poter arrivare a Ochs aumenterebbero anche se si dovrà fare molta attenzione allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini che lo monitora costantemente da diverso tempo. Ochs è un esterno sinistro di centrocampo, ma in passato ha giocato anche da terzino mancino e addirittura da punta centrale. Un ragazzo classe 1997 che può ricoprire tantissimi ruoli, dimostrando di essere soprattutto un calciatore intelligente e in grado di fare la differenza dovunque viene impiegato. Vedremo se sbarcherà nel calcio italiano.

PER LA CORSIA SPUNTA ANCHE PELUSO

Ormai è diventato un toto-calciomercato in casa Napoli per il terzino sinistro. Dopo l'infortunio di Faouzi Ghoulam infatti i rumors si sono inseguiti con la sensazione che molte di queste voci siano anche prive di fondamento. L'ultima è stata lanciata da TuttoMercatoWeb.com e porta a una soluzione di tampone per aspettare il ritorno dell'algerino. Si tratta di Federico Peluso ex calciatore della Juventus ora al Sassuolo. Il calciatore sarebbe una soluzione low cost e pronto all'utilizzo dal sicuro rendimento. Peluso è un calciatore duttile e di grande intelligenza anche se ovviamente non darà la possibilità al club partenopeo di fare un salto di qualità. Considerando però che nell'ultima sessione di calciomercato è arrivato Mario Rui il calciatore del Sassuolo andrebbe a prendere il ruolo di alternativa all'ex calciatore della Roma. Staremo a vedere se nel proseguimento della stagione il calciatore compirà il percorso da Reggio Emilia alla Campania.

