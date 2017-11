Calciomercato Roma/ News, sondaggio di Psg e Chelsea per Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: il Psg e il Chelsea vogliono Lorenzo Pellegrini.

09 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini - La Presse

Lorenzo Pellegrini è tornato alla Roma nella sessione estiva di calciomercato e nonostante abbia giocato fino a questo momento poco sono numerosi i club che si sono accorti di lui. Si parla da diversi mesi della Juventus, ma spuntano anche gli interessamenti di Paris Saint German, Chelsea e Manchester United secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb al WyScoutForum. I tre club inglesi sarebbero pronti a presentare l'offerta di venticinque milioni di euro corrispondente alla clausola rescissoria del ragazzo che lo renderebbe libero quindi di lasciare i giallorossi senza che questi possano opporre resistenza. E' una situazione difficile da capire perché molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore che dovrà decidere se compiere come Francesco Totti e Daniele De Rossi una scelta di cuore rimanendo nella città dove è nato e cresciuto. Il club giallorosso per tutelarsi starebbe pensando di offrirgli un rinnovo, aumentando anche la clausola rescissoria.

PARMA SU SADIQ

Questi primi mesi al Torino per Sadiq Umar non sono andati come la Roma sperava. Il calciatore era stato ceduto nella scorsa sessione di calciomercato in prestito alla squadra di Sinisa Mihajlovic prima però che questa acquistasse Mbaye Niang. Secondo quanto riporta TuttoSport pare che però il prestito ai granata possa terminare a gennaio con la Roma pronta a rigirarlo a titolo temporaneo. Secondo quanto riporta il quotidiano piemontese infatti pare che su di lui ci sia il forte pressing del Parma in Serie B, pronto a presentare un'offerta importante e a portare il calciatore a giocare con continuità nella categoria cadetta. I giallorossi credono molto in questo attaccante classe 1997 che ha dimostrato di avere oltre a un fisico molto importante anche tecnica e grande intelligenza nelle giocate. Staremo a vedere se davvero lascerà i granata per andare a giocare con continuità con la maglia gialloblù sulle spalle.

