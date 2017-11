Calciomercato Inter/ News, Cristante: l'interesse dei nerazzurri fa piacere, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra meneghina: Bryan Cristante dell'Atalanta ha sottolineato come l'interesse del club nerazzurro faccia molto piacere ma...

01 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Bryan Cristante - La Presse

L'esplosione di Bryan Cristante potrebbe presto portare l'Atalanta a fare un colpo di calciomercato molto importante. Il centrocampista però non si muoverà a gennaio visto che dovrà essere riscattato dalla Dea a giugno. Il calciatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport sottolineando: "Penso solo all'Atalanta, sto bene qui e continuerò qui. Se poi ci sarà qualcosa sarà il mio procuratore a parlarne con la società. Mi vedo bene a Bergamo. Certo fa piacere sentire l'interesse di squadre come Inter e Juventus. Al momento però sto molto bene con l'Atalanta e sono felice". Cristante al momento rimane un centrocampista molto ambito anche perché nonostante è giovane ha già una buona esperienza. Sarebbe molto curioso vedere tornare a Milano questo calciatore che era cresciuto nelle giovanili del Milan e potrebbe diventare un campione proprio dall'altra sponda del naviglio. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare una svolta in questi continui rumors.

MASCHERANO SVELA UN RETROSCENA

El Jefecito Javier Mascherano sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura al Barcellona e il suo nome torna a risuonare per quanto riguarda il calciomercato. Il ragazzo ha parlato a ESPN del suo passato e della possibilità di vestire la maglia dell'Inter: "Fu un'estate tormentata per me quella del 2010. Benitez aveva lasciato il Liverpool e per me c'era stata la possibilità di seguirlo all'Inter. Stavamo anche negoziando ma le trattative alla fine non sono andate come avremmo voluto. Ero già dell'idea di lasciare il Liverpool, ma Benitez fu un allenatore che scommise su di me quando non sapevo cosa fare al West Ham. Quando Mascherano è andato via ho pensato che non sarebbe stata più la stessa cosa. Le trattative non andarono avnati e così quindici giorni prima della fine della campagna acquisti fui contattato dal Barcellona". Mascherano è un calciatore di grandissimo livello che può fare la differenza anche se ormai l'età non gli offrirà più tante stagioni da calciatore.

