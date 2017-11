Calciomercato Juventus/ News, duello col Liverpool per Gelson Martins (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie sui bianconeri: il Liverpool potrebbe scendere in campo per un duello di assoluto livello per arrivare all'esterno dello Sporting Gelson Martins.

01 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Gelson Martins - La Presse

Sono sotto gli occhi di tutte le prestazioni di Gelson Martins, esterno d'attacco che ha affrontato due volte la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League. Giocatore rapido e dotato anche di una buona tecnica è un calciatore di grandissimo valore che potrebbe nel calciomercato dell'estate prossima fare un grande salto verso un top club a livello europeo. Secondo quanto riportato da A Bola sul calciatore le squadre più forti sono la Juventus e il Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp in questo momento sembrano essere pronti ad affondare il colpo per sostituire Philippe Coutinho che sembra essere pronto a lasciare Liverpool per approdare a un grande club spagnolo. Nato a Praia nel maggio del 1995 è cresciuto con la maglia biancoverde tatuata sulla pelle. Dal 2016 a oggi ha collezionato già dodici presenze con la maglia dei campioni d'Europa del Portogallo.

HOWEDES RISCHIA IL TAGLIO

La Juventus sembrava aver ritrovato Benedikt Howedes. Il centrale tedesco aveva dimostrato grande personalità nella gara contro il Crotone nell'ultima giornata di campionato, poi all'improvviso il nuovo infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche abbastanza a lungo. Il calciatore è arrivato in prestito dallo Schalke 04 con un diritto di riscatto obbligatorio dopo la venticinquesima partita disputata in maglia bianconera. Al momento Howedes ha giocato una sola partita e rischia di pagare questa sua fragilità muscolare. E' un peccato perché c'erano tutte le buone premesse per vedere il ragazzo diventare un vero leader della Juventus. Anche se contro un avversario modesto come il Crotone aveva dimostrato di essere un difensore di grandissima personalità che al debutto in Serie A era riuscito a impressionare subito per la sua attenzione. Un peccato perché avrebbe portato alla Juventus quello che serviva nel reparto arretrato.

