Calciomercato Milan/ News, sfuma definitivamente Lucas Lima (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sul club rossonero: sfuma definitivamente il passaggio ai meneghini di Lucas Lima. Il brasiliano ha firmato con il Palmeiras dopo l'addio al Santos.

Lucas Lima non sarà un giocatore del Milan. Il calciatore brasiliano è stato associato con grande insistenza ai rossoneri e anche a diversi altri club. Il ragazzo era rimasto svincolato dopo la fine del suo accordo con la maglia del Santos, ma ha firmato un accordo con il Palmeiras. Nato a Marilia il 9 luglio del 1990 è cresciuto nelle giovanili dell'Internacional, dimostrando di essere calciatore di assoluto livello. Nel 2014 è stato accolto a braccia aperte dal Santos che lo ha lanciato definitivamente nel calcio che conta, facendogli anche conquistare la maglia della nazionale brasiliana con la quale ha collezionato 12 presenze e segnato anche due reti. Lucas Lima è un attaccante moderno che può giocare da trequartista, ma anche svariare su entrambe le corsie esterne diventando anche imprendibile. A ventisette anni Lucas Lima non sembra ancora pronto a volare nel calcio europeo dove a questo punto pare che difficilmente lo vedremo mai.

GUSTAVO GOMEZ VERSO IL BOCA JUNIORS

Gustavo Gomez potrebbe lasciare il Milan nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che sul calciatore sia piombato il Boca Juniors e il suo agente sarebbe in arrivo proprio per trattare questa situazione. I gialloblù sarebbero stati per il momento protagonisti solo di un sondaggio informativo che dovrebbe portare a qualcosa di importante. Il ragazzo ha giocato solo dieci minuti in questa stagione con la maglia del Milan nella sfida contro l'Austria Vienna nell'ultima gara di Europa League. Nato a San Ignacio in Paraguay nel 1993 è un centrale ruvido e ancora abbastanza giovane. Dopo essere cresciuto nel Libertad ha giocato due stagioni nel Lanus. Il Milan lo ha acquistato nell'estate del 2016 senza dargli mai troppo spazio. Probabile quindi che sia lo stesso calciatore ad avallare per un ritorno nel campionato argentino magari già dalla sessione di calciomercato di gennaio.

