Calciomercato Napoli/ News, l'agente di Vrsaljko spinge per gli azzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime news sul club azzurro: l'agente di Sime Vrsaljko spinge il terzino croato dell'Atletico Madrid verso la Campania. Attenzione però a Roma e Juventus.

01 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Emanuele Giaccherini - La Presse

Sime Vrsaljko è un nome che continua a ritornare sulle pagine di calciomercato che riguardano da vicino il Napoli. Il terzino croato piace molto alla squadra azzurra che da tempo lo monitora con attenzione. Con una grande carenza di difensori di fascia il ragazzo, ai margini nell'Atletico Madrid, può rappresentare un'ottima possibilità anche perché conosce bene il campionato italiano dove ha vestito le maglie di Genoa e Sassuolo. Il giornalista della Rai Ciro Venerato ha parlato a Si Gonfia la Rete sull'emittente radiofonica Radio Crc, spiegando: "Per Sime Vrsaljko c'è da aspettare la risposta dell'Atletico Madrid. C'è sicuramente l'agente del croato Giuseppe Riso che favorisce la soluzione Napoli. Il ragazzo è stato seguito dalla Juventus dove però non dovrebbe essere la prima scelta. Il Napoli può prenderlo per permettergli un percorso di crescita all'interno della sua rosa".

GIACCHERINI VERSO IL CHIEVO

L'avventura di Emanuele Giaccherini al Napoli è già finita, forse non è mai iniziata. Basti pensare che in due stagioni ha collezionato appena venti presenze in Serie A di cui moltissime sono spezzoni. La sua cessione nel calciomercato di gennaio appare quindi praticamente una formalità con il club che non sarebbe disposto a trattenere il calciatore contro la sua volontà. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il ragazzo potrebbe rientrare in un'operazione importante con il Chievo Verona. Il Napoli infatti lo girerebbe in prestito ai clivensi a titolo gratuito pur di potersi prendere Roberto Inglese che a Verona è parcheggiato dopo l'acquisto ufficiale arrivato l'estate scorsa. Giaccherini è nato come ala, ma nella sua carriera ha fatto diversi ruoli. E' stato merito soprattutto di Antonio Conte che in passato tra Juventus e Nazionale azzurra l'ha fatto giocare sia da interno di centrocampo che persino da terzino nel 3-5-2.

