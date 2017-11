Calciomercato Roma/ News: tre club cercano Manolas, ma il calciatore è vicino al rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie del club capitolino: sono tre i club inglesi che rcano il difensore giallorosso Kostas Manolas. Nonostante questo lui sta per rinnovare il contratto.

01 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

Kostas Manolas è il nome più chiacchierato in ottica calciomercato all'interno della rosa della Roma delle ultime giornate. Sky Sport continua a ribadire che il suo rinnovo con la squadra capitolina sembra essere una pura formalità. L'accordo sarebbe stato già raggiunto e presto potrebbe arrivare l'ufficialità. In Inghilterra però sembrano essere di tutt'altra opinione. Secondo quanto riportato dal Daily Sport pare che siano fortissime su di lui Arsenal, Chelsea e Liverpool pronte a presentare offerte davvero molto importanti. Manolas è un difensore che sembra essere particolarmente adatto al calcio italiano per la sua fisicità e una tecnica di assoluto livello. Dopo una stagione un po' complicata quest'anno è riuscito a riesplodere grazie a Eusebio Di Francesco che gli ha dato grandissima fiducia e importanza all'interno della sua difesa.

IL BETIS VUOLE HECTOR MORENO

Hector Moreno è arrivato alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato, primo colpo della gestione del direttore sportivo spagnolo Monchi. Il ragazzo però non si è mai ambientato ed Eusebio Di Francesco gli ha dato poco spazio anche perché pare che le difficoltà con la lingua italiana abbiano avuto il loro peso. Secondo BetisMovil.com su di lui ci sarebbe il forte interesse del Betis che nel calciomercato di gennaio potrebbe offrire alla Roma il centrocampista messicano Andres Guardado che piace molto al club capitolino. Anche Guardado si è mosso in estate lasciando il Psv Eindhoven come lo stesso Hector Moreno, però per andare a giocare al Betis e con il centrale della Roma condivide anche la nazionalità. I due infatti giocano da molto tempo insieme nella nazionale messicana. Uno come Guardado farebbe davvero molto comodo alla squadra di Di Francesco perché giocatore rapido e che si adatterebbe a diverse parti del campo.

