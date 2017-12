Calciomercato Inter/ News, Cancelo a gennaio lascerà i nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro. Joao Cancelo pare pronto a lasciare il club meneghino dopo che era arrivato in estate dal Valencia per una cifra importante.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Cancelo - La Presse

Joao Cancelo era stato uno degli acquisti più importanti dell'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio. Il terzino era arrivato dal Valencia dopo un lungo duello contro la Juventus. Luciano Spalletti però non lo apprezza come terzino difensivo, preferendogli sempre e comunque Danilo D'Ambrosio. Lo considera una vera e propria ala offensiva e in quel ruolo la squadra è coperta con Antonio Candreva. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che a gennaio il ragazzo possa tornare addirittura a Valencia per evitare di perdere la maglia del Portogallo in vista del Mondiale che si giocherà in estate in Russia. Il club andaluso sarebbe pronto a prenderlo in prestito gratuito con l'Inter che sa bene di aver fatto un investimento pesante e di non poterlo lasciar partire per una cifra irrisoria. Inoltre è un classe 1994 è ha tutto il tempo per crescere ancora, magari tornando a trovare confidenza con il campo con la maglia del Valencia.

VERDI RIMANE A BOLOGNA

Tra i tanti nomi che sono stati accostati all'Inter per il calciomercato di gennaio c'è anche quello di Simone Verdi esterno del Bologna che si è conquistato di recente la maglia della nazionale azzurra. Il calciatore con la maglia del Bologna è tornato a dimostrare di avere grandissima qualità come aveva già fatto all'inizio della sua carriera per poi perdersi tra scelte sbagliate e qualche brutto infortunio. Simone Verdi ha parlato a Sky Sport proprio del suo futuro, sottolineando: "Nel calciomercato di gennaio sicuramente non mi muoverò da Bologna, l'avevo detto più volte già prima e ora lo ripeto. Non è detto che poi non decida di giocare ancora un anno qui a Bologna anche l'anno prossimo". Simone Verdi sa bene che questo è un momento importante per la sua carriera e che se dovesse andare a giocare in un club che non gli offre spazio potrebbe perdersi di nuovo.

