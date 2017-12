Calciomercato Juventus/ News, pronta un'offerta per Bellerin (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie aggiornate in tempo reale sui bianconeri. Pronta un'offerta importante della squadra di Allegri per arrivare al terzino dell'Arsenal Hector Bellerin.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Hector Bellerin - La Presse

La Juventus vuole rinforzare ancor di più la corsia destra di difesa dopo che in estate è partito Dani Alves e dal Milan è arrivato invece Mattia De Sciglio. Stephan Lichtsteiner sembra ormai pronto a lasciare il club bianconero con il contratto che è in scadenza e non dovrebbe essere rinnovato. Lo svizzero non ha gradito molto la seconda esclusione di fila dalla lista della Champions League e questo ha poi un po' inasprito i rapporti. E' per questo che la Juventus sembra pronta a puntare su un altro calciatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk la Juve infatti sarebbe pronta a mettere le mani su Hector Bellerin dell'Arsenal, calciatore spagnolo giovane e di grande qualità. Pare che i bianconeri abbiano pronta già un'offerta importante che potrebbe essere presentata magari a gennaio per bloccare il calciatore in vista della prossima estate. Staremo a vedere se i Gunners saranno d'accordo.

IL BARCELLONA VUOLE PJANIC

Nell'ultimo anno e mezzo Miralem Pjanic ha compiuto un grandissimo salto di qualità nella sua carriera. Dopo aver fatto molto bene con la maglia della Roma infatti è passato alla Juventus dove ha conquistato una dimensione Europea, conquistando l'anno passato anche la finale di Champions League. Secondo quanto riportato da Don Balon pare che il Barcellona abbia messo gli occhi su di lui e sarebbe pronto a presentare un'offerta davvero molto importante. Difficile pensare che la Juventus possa accettare di cedere il calciatore anche perché in questo particolare momento sarebbe davvero molto difficile trovare un calciatore altrettanto valido nel ruolo di regista di centrocampo. Pjanic dal canto suo è molto felice in bianconero e sta dimostrando partita dopo partita di essere molto attaccato alla maglia e ai tifosi. Staremo a vedere se il Barca deciderà di presentare un'offerta irrinunciabile e cosa deciderà la Juventus.

