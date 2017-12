Calciomercato Milan/ News, André Silva e Calhanoglu via a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sui movimenti del club rossonero. A gennaio potrebbero andare via in prestito André Silva e Hakan Calhanoglu in attesa di una cessione in estate.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Hakan Calhanoglu - La Presse

André Silva e Hakan Calhanoglu sono stati due dei colpi di calciomercato del Milan in estate. L'attaccante portoghese è costato attorno ai 40 milioni di euro, mentre il turco 25. I due però fino a questo momento non hanno convinto e se con Vincenzo Montella erano comunque utilizzati ora rischiano con Gennaro Gattuso di finire nel dimenticatoio. Secondo quanto riportato da La Stampa i rossoneri però avrebbero già in mente un piano per il loro futuro. L'idea è quella di andare subito ad alleggerire i conti rossoneri, mandandoli in prestito oneroso nel calciomercato di gennaio per essere poi ceduti a titolo definitivo in estate. Marco Fsasone ha parlato di un paio di errori sul calciomercato estivo e forse si riferiva proprio ai due calciatori. André Silva ha segnato tanto in Europa League contro avversari di bassissimo livello, senza riuscire ancora a sbloccarsi in Serie A. Il centrocampista turco invece non sembra proprio adatto al calcio italiano ed è molto difficile da collocare in mezzo al campo. La loro avventura a Milano pare essere già terminata.

NESSUN COMMENTO SULLA CLAUSOLA DI DONNARUMMA

Negli ultimi giorni si è alzata una voce di calciomercato su Gigio Donnarumma del Milan. Sky Sport ha sottolineato come non ci sia alcuna clausola rescissoria nel contratto del portiere rinnovato quest'estate dopo un lungo dibattito mediatico. Alcuni però sono convinti che la clausola ci sia e che sia stata proprio questa a far abbassare le pretese di Mino Raiola. Intanto il Milan non conferma né smentisce come sottolinea MilanNews.it che ha contattato la società senza ricevere una risposta. Sul portiere rimangono molto attive diverse società estere con il Real Madrid che però sembra aver deciso di puntare su Kepa Arrizabalaga portiere classe 1994 dell'Athletic Bilbao. Donnarumma non ha poi gradito come la fascia da capitano destinata a lui sia stata affidata a un nuovo arrivato come Leonardo Bonucci e di certo si sarebbe aspettato quest'anno di competere per qualcosa di più che la qualificazione alla prossima Europa League.

