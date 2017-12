Calciomercato Napoli/ News, torna Lavezzi? Ecco cosa dice l'entourage (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie del club azzurro. Ancora voci importanti sul ritorno di Ezequiel Lavezzi in azzurro. L'entourage del Pocho però nega questa possibilità futura.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci di calciomercato che vorrebbero vedere tornare Ezequiel Lavezzi al Napoli. Di certo il Pocho ci starebbe alla perfezione nel tridente di Maurizio Sarri e garantirebbe quell'esperienza utile quando le partite non si riescono a sbloccare. Una voce che mette gola ai tifosi, rimasti davvero molto affezionati all'attaccante argentino. Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato però in esclusiva il suo entourage che si è sentito di escludere questa possibilità, sottolineando come da poco sia stato prolungato di un anno il suo accordo con l'attuale squadra. Lavezzi ha giocato al Napoli dal 2007 al 2012 collezionando 156 presenze e segnando 38 gol in Serie A. Acquistato dal Paris Saint German ha giocato fino all'estate del 2016 con la maglia del club francese per poi andare a giocare in Cina nell'Hebei CFFC. Arrivato a trentadue anni Lavezzi in Cina ha deciso di concludere la carriera senza grandi affanni anche se probabilmente gli peserà essere sparito un po' dai riflettori del grande calcio.

BARINGELLI SUL CALCIOMERCATO DI GENNAIO

Il calciomercato di gennaio sarà fondamentale per il Napoli che è arrivato a questo dicembre con le pile un po' esaurite dopo un inizio di stagione senza precedenti. Ora la squadra di Maurizio Sarri non può commettere degli errori, servono però un paio d'acquisti per puntare alla vittoria dello Scudetto. E' almeno quello che pensa il giornalista del Corriere dello Sport Stefano Barigelli che ha parlato a Radio Crc sottolineando: "Senza Ghoulam e Insigne il Napoli fa molta fatica. Non condivido però il pessimismo attorno alla squadra azzurra. Sul calciomercato serve un altro difensore di fascia e pensare di non rinforzare questa squadra nel calciomercato in alcuni ruoli sarebbe sbagliato". Sarà importante vedere cosa penserà anche Aurelio De Laurentiis che sembra pronto a riflettere sulla sua squadra al fine di regalare ai tifosi un sogno lungo quasi trent'anni.

