Calciomercato Roma/ News: Dani Ceballos parte a gennaio, ma la concorrenza è foltissima (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie sui movimenti del club giallorosso. Dani Ceballos pare pronto a lasciare il Real Madrid a gennaio, il calciatore però piace a tantissimi club.

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Dani Ceballos è stato uno dei protagonisti assoluti nell'Europeo Under 21 con la maglia della Spagna sconfitta in finale contro la Germania. Tanto bene ha fatto da essere considerato il miglior giocatore del torneo e da meritarsi il Real Madrid pronto a investire su di lui ben diciassette milioni di euro per prelevarlo dal Betis. Fino a questo momento però Ceballos ha avuto appena due occasioni per scendere in campo, segnando tra l'altro due reti. Secondo DiarioGol.com il calciatore non sarebbe soddisfatto e avrebbe chiesto la cessione nel calciomercato di gennaio. Su di lui ci sono diverse squadre importanti che in estate lo avevano già trattato. Tra queste c'è pure la Roma di Monchi che però si dovrà guardare dalla forte concorrenza interna delle milanesi e dai club della Premier League che lo seguono. Dani Ceballos piace infatti ad Arsenal, Liverpool e Tottenham. La Juventus che tanto l'aveva cercato in estate sembra al momento aver mollato la presa.

IL BETIS PUNTA HECTOR MORENO

Hector Moreno è stato il primo acquisto dell'era Monchi, arrivato alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato non ha ancora però convinto nessuno nella capitale. Il roccioso difensore messicano era arrivato per prendere il posto di Antonio Rudiger e per giocare ipoteticamente al fianco di Kostas Manolas in una difesa schierata in linea a quattro. Alla fine il tecnico ex Sassuolo ha deciso di schierare al fianco del greco o Juan Jesus o Federico Fazio, senza prendere in considerazione l'ex Psv Eindhoven. Inizialmente si è parlato di problemi di ambientamento dettati dalla difficoltà di Moreno ad imparare la lingua italiana, poi alla fine il reale problema è sembrato essere puramente tecnico col calciatore finito in breve tempo fuori dai radar. Secondo quanto riportato da El Gol Digital pare che il Betis Siviglia sia pronto a piombare sul calciatore nel calciomercato di gennaio. La Roma non si oppone alla cessione anche se Eusebio Di Francesco non sarebbe molto felice di rimanere con appena tre centrali di ruolo a disposizione in rosa.

© Riproduzione Riservata.