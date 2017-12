Calciomercato Inter/ News, Lautaro Martinez pronto a decidere il suo futuro (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie sul club nerazzurro: Lautaro Martinez appare pronto a decidere il suo futuro in questa settimana, l'annuncio arriva direttamente dal calciatore.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Gabigol - La Presse

L'Inter continua a monitorare l'attaccante del Racing Avellaneda, Lautaro Martinez. Il calciatore ha parlato del suo futuro a Sportia, sottolineando: "Questa settimana ci saranno incontri molto importanti per definire il mio futuro. Ho detto al presidente Victor Bianco che ero a mio agio e che volevo giocare la Coppa". Difficile pensare però che il ragazzo possa rifiutare una così importante chiamata dall'Europa. L'Inter però si dovrà vedere anche dall'Atletico Madrid dove c'è Diego Pablo Simeone che è un suo grande estimatore. L'argentino classe 1997 ha un contratto fino al giugno del 2020 e gioca da punta centrale. I nerazzurri vorrebbero acquistarlo per rinforzare il reparto offensivo e dare un ricambio importante a Mauro Icardi. Non è però esclusa la possibilità che il calciatore venga acquistato e poi girato in prestito magari in un club che gli consenta di giocare con grande continuità.

GABIGOL VERSO IL FLAMENGO

Continuano le voci di calciomercato che vedono protagonista Gabriel Barbosa Almeida detto Gabigol. Questi è arrivato all'Inter nell'estate del 2016, rimanendo in panchina praticamente tutta la scorsa stagione senza convincere i tre allenatori che lo hanno allenato. Né Frank de Boer, né Stefano Pioli e Stefano Vecchi hanno mai dato al calciatore la possibilità di giocare con continuità nonostante l'ingente spesa sul calciomercato dell'Inter. Il ragazzo così è stato ceduto in estate in prestito al Benfica anche per non depauperare l'enorme esborso fatto appena un anno prima. Anche in Portogallo il calciatore non ha ritrovato quel talento che al Santos gli aveva fatto conquistare la maglia della nazionale con la quale aveva vinto le Olimpiadi del 2016. Secondo quanto riportato da Fox Sports ci sarebbero stati dei contatti con il Flamengo, ma sarebbero molti i club brasiliani pronti a presentare un'offerta per riportarlo subito in patria.

