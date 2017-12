Calciomercato Juventus/ News, i bianconeri mollano N'Zonzi (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime news sul club bianconero: la società ha deciso di mollare Steven N'Zonzi centrocampista del Siviglia già trattato in estate prima dell'arrivo di Matuidi.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Nell'ultima sessione di calciomercato la Juventus ha cercato con grande interesse il lungo centrocampista del Siviglia Steven N'Zonzi. A lungo si è pensato che la trattativa si potesse chiudere con i bianconeri pronti a dare una maglia da titolare in mezzo al campo al calciatore francese. Alla fine l'accordo con gli spagnoli non è mai arrivato con i bianconeri che hanno preso il suo connazionale Blaise Matuidi dal Paris Saint German. Ora la Juventus sembra aver totalmente mollato l'obiettivo, visto che Stevan N'Zonzi sembra davvero vicino al chiudere l'accordo con un club molto importante. Secondo quanto riportato dal Sun pare infatti che l'Arsenal sia pronto nel calciomercato di gennaio a mettere sul piatto 40 milioni di euro. Una cifra di fronte alla quale il Siviglia non avrebbe intenzione di tirarsi indietro e che sicuramente non è nei piani dei bianconeri in questo momento. Il grande approccio con la squadra di Allegri di Matuidi e la presenza di Pjanic, Marchisio e Khedira oltre a Sturaro infatti fanno capire che a centrocampo non sarà importante intervenire almeno a gennaio.

OCCHI SU AOUAR

La Juventus continua a valutare con attenzione le situazioni legate al calciomercato dei giovani. Secondo quanto riportato da Calcionews24.com sarebbe entrato nel mirino il francese Houssem Aouar dell'Olimpique Lione. Centrocampista centrale con un passato da ala sinistra è un ragazzo di grande qualità che quest'anno si è guadagnato la fiducia del tecnico della prima squadra, collezionando in questa stagione 12 presenze e segnando anche 3 reti. Attenzione però perché sul franco-algerino si potrebbe scatenare una vera e propria asta. Pare infatti che il calciatore sia già nel mirino anche dell'Inter oltre che della Juventus con numerosi club esteri che si sono accorti di lui. Tanta popolarità il ragazzo la deve anche a quanto di bene ha fatto in Europa League dove è stato schierato praticamente sempre collezionando 284 minuti e segnando anche una rete. Ovviamente se il calciatore piace realmente ai bianconeri si dovrà evitare il rischio di aspettare e vedere così lievitare inevitabilmente il valore del cartellino.

