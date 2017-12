Calciomercato Lazio / Fortunato: Inzaghi non lascerà i biancocelesti (esclusiva)

Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Candido Fortunato sui prossimi movimenti di mercato dei biancocelesti. Preoccupa il possibile addio di Inzaghi a giugno.

13 dicembre 2017 INT. Candido Fortunato

Simone Inzaghi (LaPresse)

Benché si avvicini a grandi passi la sessione di calciomercato invernale, il possibile addio che più preoccupa i tifosi della Lazio è quella del tecnico, Simone Inzaghi. Le ultime vci di calciomercato danno infatti l’allenatore biancoceleste come prima scelta per la Juventus per il dopo Allegri a giugno e la dirigenza laziale si guarda intorno in cerca di nomi di valore che possano eventualmente sostituirlo. Tornando ai giocatori invece rimane fumoso il futuro di Felipe Anderson e Milikovic Savic: che la finestra di gennaio possa portare segnali importanti? Per approfondire tutti questi temi abbiamo sentito il procuratore Candido Fortunato: eccolo in questa intervista esclsuiva a ilsussidiario.net.

Simone Inzaghi alla guida della Juventus? Sinceramente penso che quando Allegri se ne dovesse andare la Juventus opterebbe per un allenatore più esperto di Simone Inzaghi. La Juventus sceglierebbe un tecnico di maggiore esperienza internazionale.

Giampaolo sarebbe nel caso un ottimo nome per la Lazio? Giampaolo sta facendo un grande lavoro con la Sampdoria con cui è legato per quattro anni: con la Sampdoria potrebbe raggiungere l'Europa League questa stagione. Se poi il club blucerchiato mantenesse lo stesso organico potrebbe diventare come il Siviglia in Italia. Quanto a lui potrebbe restare ancora un anno a Genova, potrebbe andare anche in un grande club. Mi sembra veramente un tecnico di grande valore.

Gasperini potrebbe essere un altro nome ideale? La qualità di Gasperini non si discute, per tutti gli ottimi risultati che raggiunge sempre nelle squadre che allena. Certamente è sempre un nome di prim'ordine per qualsiasi squadra importante.

Felipe Anderson partenza sicura? Vedremo, dipenderà anche dal prezzo che chiederà Lotito per la sua cessione: si sa che Lotito cerca sempre di fare affari di calciomercato importanti!

Quale sarà il futuro di Milinkovic-Savic? Potrebbe andare in Premier League, mi sembra un calciatore ideale per quel campionato. Piuttosto c'è Marusic, che è veramente un giocatore fantastico della Lazio, capace di ricoprire più ruoli, molto bravo anche tatticamente. Potrebbe andare alla Juventus come in qualche grande club.

(Franco Vittadini)

