Calciomercato Milan / Pomponio: Cutrone? rimarrà rossonero, Paletta invece… (esclusiva)

13 dicembre 2017 INT. Marco Pomponio

Patrick Cutrone (LaPresse)

Si avvicina la finestra di calciomercato invernale e benchè il Milan abbia deciso di non optare per altri grossi colpi per il momento, di certo la dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione il mercato. Il club infatti è alla ricerca di un futuro migliore in questa stagione difficile: per risollevare le sorti ecco che le ultime voci di calciomercato indicano in Kovacic e Jakto i due affari decisivi, benchè le trattative rispettivamente con Real Madrid e Udinese potrebbero non essere semplici. Vedremo poi se Cutrone andrà in prestito a gennaio a qualche squadra e con lui che cosa succederà a Paletta, altro nome forte in uscita da Milanello. Per approfondire tutti questi temi abbiamo sentito il procuratore Marco Pomponio: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Kovacic dal Real Madrid? No, non credo proprio che questo acquisto possa essere fatto dalla società rossonera, non penso che sia possibile questa cosa da parte del Milan.

Jankto arriverà dall'Udinese? Anche qui penso proprio che quest'acquisto non si farà. Non dovrebbero essere fatti altri acquisti dopo il mercato estivo in cui erano stati investiti duecento milioni come detto anche da Fassone. Il Milan non interverrà più sul mercato a gennaio.

Cutrone verso il prestito a qualche squadra? Cutrone rimarrà al Milan, non partirà nella finestra di calciomercato invernale.

Paletta partirà a gennaio? Credo che invece Paletta potrebbe lasciare il Milan, del resto non gioca mai. La sua partenza avrebbe quindi un suo perchè.

Quale futuro per Bonucci, si parla di un suo arrivo al Real Madrid? Il Milan ha investito tanto su Bonucci, come potrebbe farlo partire? Bonucci stesso se voleva andare al Real poteva andarci anche prima e poi è stato coinvolto in questo momento difficile del Milan, il Real ha già in difesa giocatori come Sergio Ramos e Varane. Non mi sembra che abbia bisogno del calciatore rossonero.

(Franco Vittadini)

