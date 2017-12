Calciomercato Napoli/ News, a gennaio tutto su Deulofeu (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie sul club azzurro: nella sessione di gennaio si farà di tutto per arrivare a Gerard Deulofeu del Barcellona. Lo spagnolo felice di tornare in Italia.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Gerard Deulofeu - La Presse

Quello che emerso in questa prima parte di stagione al Napoli è che serve sicuramente un rinforzo davanti. Maurizio Sarri, dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik, si è trovato praticamente costretto a far giocare sempre e comunque Lorenzo Insigne, Dries Mertens e José Maria Callejon. Addirittura quando l'italiano si è fermato ha mandato avanti Piotr Zielinski, fidandosi di non fidarsi ancora del giovanissimo Ounas. E' così che nel calciomercato di gennaio potrà arrivare un nuovo acquisto davanti. Sky Sport sottolinea come nel mirino sia finito Gerard Deulofeu del Barcellona. Il ragazzo è stato riportato in Catalogna dopo l'esplosione con il Milan, sfruttando una clausola di riacquisto che i blaugrana detenevano. Al Barca però Deulofeu ha fatto fatica e sembra pronto a partire nel calciomercato di gennaio. Il Napoli conta sull'impatto importante che ha avuto questi l'anno scorso con la Serie A, che possa essere lui l'uomo Scudetto?

GIUNTOLI AVEVA PRESO CASTILLEJO, MA...

Il Napoli nel calciomercato dell'ultima estate ha lavorato per rinforzare il reparto offensivo. Oltre all'acquisto del giovane Ounas a lungo si è parlato di Berenguer, poi finito al Torino, e di Samu Castilllejo. Sul talento del Villarreal si è pronunciato il giornalista della Rai Ciro Venerato che ha espresso il suo parere. Questi ha sottolineato a Tele Vomero, durante la trasmissione Goal Show, le ultime sulla situazione offensiva del club di Aurelio De Laurentiis: "Devo smentire il nome di Denis Suarez che non arriverà nemmeno quest'anno. Cristiano Giuntoli voleva investire venti milioni di euro per Samu Castillejo, la trattativa era definita ma poi la società ha bloccato tutto". Difficile capire se gli azzurri possano tornare su questo talento che nella Liga ha dimostrato di poter fare la differenza anche in partite importanti. Sicuramente però il Napoli qualcosa davanti lo farà nel calciomercato di gennaio.

© Riproduzione Riservata.