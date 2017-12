Calciomercato Roma/ News, Contra: i giallorossi volevano Chiriches, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie del club giallorosso: i capitolini hanno messo nel mirino Vlad Chiriches del Napoli che gli azzurri però non hanno nessuna intenzione di lasciar partire.

13 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Vlad Chiriches - La Presse

La Roma in estate ha acquistato Hector Moreno per rinforzare la difesa, ma non è stato l'unico centrale trattato nella sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Cosmin Contra a Digi Sport pare che nel mirino dei giallorossi ci fosse Vlad Chiriches del Napoli. Questi ha sottolineato: "Da quello che è uscito fuori parlando con i dirigenti del Napoli non lo lasceranno andare via. Prima di andare lì ero a Roma e da quello che il Presidente della Roma James Pallotta ci ha detto pare che fossero davvero interessati a lui. Lo scorso anno lo volevano acquistare per farlo giocare titolare. Ne avevano molto bisogno e hanno fatto un'offerta. Il Napoli non l'ha lasciato andare". Chiriches in questo momento per Maurizio Sarri è la prima alternativa ai titolarissimi Kalidou Koulibaly e Raul Albiol. Tanto che proprio Sarri ha deciso di mettere in secondo piano Tonelli e Maksimovic.

IL SIVIGLIA HA FATTO DI TUTTO PER TRATTENERE MONCHI

Uno dei colpi di calciomercato effettuato dalla Roma in estate non è legato al campo, ma riguarda la dirigenza. Dalla Spagna infatti è arrivato Monchi, direttore sportivo spagnolo in grado di contribuire alle vittorie del suo Siviglia. Il Presidente del club spagnolo José Castro ha parlato a El Decano Deportivo, sottolineando: "Lo scorso anno abbiamo fatto una grande campagna acquisti nonostante le voci sull'addio di Monchi. Io ho fatto tutto il possibile perfarlo rimanere qui, ma ha deciso in maniera diversa. Meritava di essere accontentato". Monchi quest'anno ha puntato a ringiovanire la sua squadra con l'arrivo di calciatori interessanti come Rick Karsdorp e Patrik Schick. Pesantissima è stata poi la cessione di Mohamed Salah che comunque al momento per i tifosi giallorossi è un lontano ricordo. In più l'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina ha dato una sterzata anche al modo di vedere il calcio.

