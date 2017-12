Calciomercato Inter/ News, Sconcerti: solo acquisti importanti per i nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie del club meneghino: il giornalista Mario Sconcerti commenta le voci sui possibili nuovi acquisti della squadra di Luciano Spalletti per gennaio.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Come si comporterà l'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio? Sono molti i rumors che si muovono attorno alla squadra di Luciano Spalletti. C'è chi sostiene che serva un difensore centrale visto che al momento in rosa ce ne sono solamente tre, chi invece sottolinea come sarebbe importante per il club nerazzurro acquistare un vero vice per Mauro Icardi. Di questa situazione ha parlato Mario Sconcerti ai microfoni di Rai Sport, tracciando quello che potrebbe essere il piano di Suning. Spiega: "Se deve arrivare qualche calciatore all'Inter meglio che arrivi un nome importante, se no l'Inter non si rinforza. La partita contro il Pordenone va sottolineata, non è detto che questa squadra contro le riserve dell'Inter debba per forza perdere". Di sicuro i ruoli ''deboli'' per la squadra nerazzurra rimangono quelli, ma c'è anche da considerare che il club meneghino non ha impegni europei quest'anno e preparandosi per una sola partita a stagione potrebbe anche decidere di arrivare fino a giugno con i calciatori che questo momento ha in rosa.

PARLA MILITARI

Tutti gli occhi dei talent scout italiani, e non solo, sono finiti su Alessio Militari centrocampista classe 1999 che ha dimostrato di avere quantità e qualità. L'Inter lo ha seguito sia con la maglia della Fiorentina che con quella del Cesena, prima di decidere di portarlo a Milano facendogli firmare un contratto fino al 2021. Il ragazzo al momento è fermo ai box per la rottura del legamento crociato patito all'inizio di settembre, ma si continua a parlare della sua crescita esponenziale. Il ragazzo ha parlato ai microfoni di FcInterNews del suo futuro in nerazzurro: "A gennaio mi stabilirà definitivamente a Milano per giocare non appena avrò superato questo infortunio. Sto recuperando in maniera intensa e veloce, con costanza e senza perdermi d'anima. Provo orgoglio e sono fiero di me e di quanto fatto fino a questo momento. Tutto è arrivato grazie a sacrificio e impegno". Militari spiega anche come è nata l'operazione con l'Inter: "Il club mi aveva cercato già lo scorso anno quando ero legato con la Fiorentina. Quest'anno mi hanno cercato e non ho esitato ad accettare l'offerta". Militari sarà così a disposizione di Stefano Vecchi per vedere se saranno confermate le aspettative di chi lo vede come il nuovo Daniele De Rossi.

