Calciomercato Juventus/ News, il City cede Danilo e i bianconeri monitorano la situazione (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie del club bianconero: il Manchester City sembra aver deciso di cedere Danilo che non rientra nei piani di Guardiola, i campioni d'Italia in prima fila.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Danilo - La Presse

Continuano i problemi sulla corsia destra di difesa per la Juventus. Mattia De Sciglio ha iniziato finalmente a giocare con continuità, dimostrando di essere pronto per fare la differenza, ma Stephan Lichtsteiner è improvvisamente scomparso. Un problema muscolare l'ha messo ko, ma c'è chi è sicuro che il calciatore svizzero voglia andare via nel calciomercato di gennaio dopo la seconda esclusione consecutiva nella lista della Champions League per quanto riguarda la fase a gironi. Intanto i bianconeri si guardano intorno per non farsi trovare senza idee nel caso fossero obbligati a prendere un altro calciatore. Tra i monitorati secondo il The Sun c'è Danilo del Manchester City che con Guardiola gioca poco e che vorrebbe andare via. Il ragazzo ha formato una coppia di terzini di qualità nel Porto insieme ad Alex Sandro che ritroverebbe proprio in bianconero. La Juventus aveva cercato con insistenza Danilo già prima che si trasferisse dal Porto al Real Madrid prima ancora che fosse acquistato dai Citizens.

ORSOLINI VERSO IL VERONA

Nella scorsa sessione di calciomercato la Juventus ha acquistato per una cifra importante Riccardo Orsolini dall'Ascoli per poi girarlo in prestito biennale all'Atalanta un po' come aveva fatto con Leonardo Spinazzola. Il calciatore ha avuto pochissimo spazio nella squadra di Gian Piero Gasperini anche perché le sue caratteristiche poco si adattano con il gioco del tecnico della Dea. Per questo il ragazzo nel calciomercato di gennaio potrebbe partire in prestito verso un altro club. La Juventus crede molto in questo forte esterno di centrocampo e non ha nessuna intenzione di cederlo a titolo definitivo. L'obiettivo è quello di farlo crescere ancora e di portarlo finalmente a Torino una volta questi sarà pronto. Secondo quanto riportato da TuttoHellasVerona.it pare che il club scaligero sarebbe pronto a prenderlo in prestito per farlo giocare titolare da gennaio in poi. La squadra di Fabio Pecchia è stata ieri eliminata dalla Coppa Italia, ma ha voglia di salvarsi e per farlo ha bisogno di infoltire la rosa. I bianconeri hanno ottimi rapporti con il Verona al quale hanno ceduto in prestito in estate l'attaccante Moise Kean.

