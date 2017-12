Calciomercato Milan/ News: Real su Andrè Silva, City su Bonucci (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sul club meneghino: il Real Madrid punta dritto ad André Silva sponsorizzato da Jorge Mendes, il Manchester City non molla Leonardo Bonucci.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Leonardo Bonucci - La Presse

Sono passati due anni da quando Pep Guardiola pubblicamente fece grandissimi complimenti a Leonardo Bonucci. Era il post della gara tra Juventus e Bayern Monaco che si giocava per gli ottavi di finale di Champions League e il tecnico all'epoca dei bavaresi non faceva fatica a esternare la sua ammirazione per questo forte centrale difensivo. In estate il passaggio al Milan non sembra aver soddisfatto tutti perché sicuramente Leonardo Bonucci si aspettava di combattere per qualcosa di più importante della qualificazione alla prossima Europa League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in Inghilterra il Manchester City sarebbe pronto a prendere proprio il centrale ex Juventus. Il Milan ha già fatto capire di dover operare delle cessioni in caso di mancata qualificazione in Champions League e chissà che non possa partire proprio quello che ora è il nuovo capitano del club.

JORGE MENDES SPINGE ANDRÈ SILVA AL REAL MADRID

Jorge Mendes sta lavorando per far crescere il suo assistito André Silva. Il portoghese nell'ultima sessione di calciomercato è passato dal Porto al Milan, rimanendo però spesso in panchina con Vincenzo Montella prima e Rino Gattuso poi che gli hanno preferito Nikola Kalinic e anche il giovanissimo Patrick Cutrone. Secondo quanto riportato da MilanNews pare che in Spagna siano convinti del forte interessamento del Real Madrid proprio per l'attaccante lusitano che ha lo stesso agente di Cristiano Ronaldo e che proprio con Cr7 ha un'amicizia importante. Il calciatore più forte del mondo vede molte potenzialità in questo ragazzo che potrebbe quindi diventare il nuovo numero 9 con Karim Benzema sempre più in crisi d'identità. Le alternative assai costose rimangono Mauro Icardi dell'Inter e Pierre Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund. Staremo a vedere quale sarà il futuro di André Silva.

