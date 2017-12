Calciomercato Napoli/ News, Sarri può lasciare in estate (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie sul club azzurro: Maurizio Sarri potrebbe lasciare la squadra campana in estate, molto dipenderà dal raggiungimento di risultati importanti.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli lavora per vincere lo Scudetto, ma dietro a questa tentata impresa c'è il calciomercato che bolle con tantissimi club che proveranno a far cambiare panchina a Maurizio Sarri. Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ha voluto parlare proprio del futuro di Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione di Raffaele Auriemma, Si gonfia la rete. La soluzione pare che si possa sbloccare nella prossima primavera. Nel contratto attuale c'è una clausola rescissoria di otto milioni di euro che permetterebbe al tecnico di andare ad allenare un altro club anche contro la voglia del suo attuale presidente. Il Napoli dal conto suo può sciogliere unilateralmente l'accordo col mister versandogli una somma di 500mila euro. Staremo a vedere anche quale sarà la volontà di Maurizio Sarri che al Napoli sta costruendo qualcosa di veramente molto importante, anche se dopo questa stagione gli stimoli potrebbero venire meno.

DI VAIO BLOCCA VERDI

Tra i talenti accostati sul calciomercato al Napoli c'è anche Simone Verdi. Il giovane ha trovato finalmente una sua dimensione con la maglia del Bologna, conquistandosi anche la chiamata della nazionale azzurra allenata all'epoca da Giampiero Ventura. Sul calciatore non ci sono solo gli azzurri, ma sono diversi i club che puntano a prenderlo già nella sessione di calciomercato di gennaio. Di lui ha parlato il team manager del Bologna Marco Di Vaio ai microfoni de Il Resto del Carlino: "Non so quanti milioni valga Simone Verdi, lo stabilisce molto spesso chi fa l'offerta. In ogni caso non abbiamo la minima intenzione di darlo via. Simone Verdi deve pensare a mantenere questa continuità nelle sue prestazioni, perchè alla lunga è quella che fa la differenza". Una cessione che se non avverrà nel calciomercato di gennaio sarà rinviata a giugno anche perché per il calciatore è arrivato finalmente il momento di spiccare il volo dopo tanti infortuni e molta sfortuna.

