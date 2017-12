Calciomercato Roma/ News, scambio di prestiti tra Under e Politano (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie sul club giallorosso: in piedi la possibilità di uno scambio di prestito tra Cengiz Under e Matteo Politano con il Sassuolo di Beppe Iachini.

14 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Matteo Politano - La Presse

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Roma e il Sassuolo starebbero pensando a uno scambio di prestiti tra Cengiz Under e Matteo Politano. Il giovane turco è arrivato in estate e ha collezionato 8 partite in Serie A. A Roma credono moltissimo in lui, ma hanno anche capito come questi abbia bisogno di continuare a lavorare per crescere e l'ideale sarebbe una piazza dove ci sono meno pressioni e dove potrebbe giocare con continuità. Dall'altra parte c'è Matteo Politano classe 1993 che è cresciuto proprio nelle giovanili della Roma. Nell'estate del 2016 il club neroverde ha riscattato per 3.5 milioni di euro il suo cartellino facendolo diventare a tutti gli effetti un calciatore di sua proprietà. Eusebio Di Francesco lo ha lanciato in Emilia da titolare in Serie A e sarebbe felice ora di riaverlo in giallorosso. Sarebbe di sicuro un calciatore utile per rinforzare un reparto offensivo che in questo momento è abbastanza in crisi d'identità.

IL BETIS INSISTE PER MORENO, MA MONCHI...

L'avventura di Hector Moreno alla Roma sembra essere già terminata. Il centrale ha trovato pochissimo spazio con Eusebio Di Francesco che gli ha preferito Juan Jesus e Federico Fazio per giocare al fianco dell'inamovibile Kostas Manolas. Il messicano ha fatto fatica ad ambientarsi e può già partire nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sport Stadium pare che il Betis Siviglia sia pronto a mettere le mani sul calciatore, proponendo anche alla Roma una cifra importante. Il direttore sportivo dei giallorossi Monchi però sembra ancora intenzionato a trattenerlo in giallorosso, sicuro che si potrebbe rivelare una risorsa per la seconda parte di questa stagione. Durante la cerimonia Premi DEX Monchi ha sottolineato: "Non c'è nessuna possibilità che Hector Moreno lasci la Roma nel calciomercato di gennaio per giocare con la maglia del Betis Siviglia". Staremo a vedere quale sarà il suo futuro.

