Calciomercato Inter/ News, ancora voci sullo scambio Joao Mario-Pastore (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie del club nerazzurro: continuano le voci sul possibile scambio tra Joao Mario e Javier Pastore con il Paris Saint German, el Flaco vuole i meneghini.

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Il Paris Saint German e l'Inter possono nella sessione di calciomercato di gennaio mettere in piedi uno scambio che potrebbe avere del clamoroso. Pare infatti che sia ancora in piedi la trattativa tra Joao Mario e Javier Pastore come riportato da FcInterNews. Pare che el Flaco abbia grande voglia di tornare in Italia e di giocare con la maglia dell'Inter. Il calciatore argentino pare aver rifiutato in queste settimane il pressing di Atletico Madrid, Siviglia e Valencia con nessuna intenzione di andare a giocare in Liga. Pastore è un calciatore molto importante che in Serie A è esploso con la maglia del Palermo, portato in rosanero da Maurizio Zamparini. Joao Mario invece sarebbe felice di fare il percorso inverso per rilanciarsi dopo il momento molto complicato vissuto con l'Inter dove Luciano Spalletti lo utilizza con il contagocce. Staremo a vedere se l'affare si porterà davvero a termine a gennaio.

ANCHE IL CRUZEIRO SU GABIGOL

Il calciomercato di gennaio dovrebbe vedere Gabigol tornare in Brasile. Gabriel Barbosa Almeida era arrivato sotto il migliore degli auspici all'Inter, pagato molto per strapparlo al Santos e soprattutto alla concorrenza della Juventus. Il calciatore era stato protagonista di un'Olimpiade importante, vincendo la competizione con la maglia della sua nazionale. Frank de Boer, Stefano Pioli e Stefano Vecchi non gli avevano però dato la possibilità di ripetersi a Milano, dove aveva vissuto una stagione molto travagliata. In estate era arrivata poi la decisione di cederlo al Benfica dove avrebbe dovuto ritrovare feeling con il gol e soprattutto con il rettangolo verde di gioco. Anche con le Aquile lusitane le cose però non sono andate bene e il ragazzo sembra pronto a fare di nuovo le valigie. Secondo quanto riportato da O Tempo pare che su di lui ci sia il forte pressing del Cruzeiro pronto a fare un sacrificio per andare a prenderlo pagando parte del suo ingaggio.

