Calciomercato Juventus/ News, il Psg ci rinuncia: Allegri non si muove da Torino (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il Paris Saint German sembra costretto a rinunciare a Massimiliano Allegri, il tecnico non si muove da Torino.

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

Le voci di calciomercato su Massimiliano Allegri non si calmano e il Paris Saint German ha provato a fare diversi passi verso su di lui per sostituire Unai Emery nella prossima stagione. Secondo O Jogo però il club francese sarebbe pronto a virare su André Villas Boas che ha lasciato lo Shanghai SIPG. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti non si muoverà da Torino. Molto dipenderà da come andrà a finire questa stagione, ma Beppe Marotta e Fabio Paratici lo stimano e a prescindere non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire chi ha portato la Juventus per due volte in finale di Champions League in tre anni. Il tecnico bianconero ha un contratto fino al giugno del 2019, ma probabilmente con l'inizio del 2018 si preparerà il rinnovo di contratto visto che a Torino non hanno intenzione di iniziare una stagione con un tecnico in scadenza di contratto. La stessa cosa accadde un anno fa quando poi alla fine Allegri rimase nonostante il ko a Cardiff nella finale di Champions League.

LICHTSTEINER VERSO VALENCIA

I rapporti tra la Juventus e il Valencia sono davvero ottimi. I due club hanno concluso l'estate scorsa due trattative molto importanti che hanno permesso di diventare protagonisti in Liga a due giocatori che in bianconero facevano le riserve. Tra i segreti del Valencia infatti ci sono Simone Zaza e Norberto Neto, titolari inamovibili e protagonisti di una grande prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da Plaza Deportivo nella sessione di calciomercato di gennaio le due società potrebbero concludere un altro affare. Stephan Lichtsteiner infatti sembra pronto a firmare per gli spagnoli, andando via da Torino sei mesi prima della fine del suo contratto che scadrà nel giugno del 2018. Stephan Lichtsteiner non ha gradito la seconda esclusione dalla lista della Champions League nonostante la cessione in estate di Dani Alves. Al momento il calciatore elvetico è finito in secondo piano rispetto anche a Mattia De Sciglio arrivato dal Milan appena sei mesi fa.

© Riproduzione Riservata.