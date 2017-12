Calciomercato Milan/ News, Reina torna di moda per il post-Donnarumma (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sul club rossonero: Pepe Reina torna di moda nel caso dovesse partire Gigio Donnarumma. Il portiere spagnolo è di nuovo vicino ai meneghini.

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Pepe Reina - La Presse

Torna di moda per il calciomercato del Milan il nome di Pepe Reina del Napoli. Il portiere spagnolo, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, pare che sia la prima scelta nel caso si dovesse arrivare alla cessione di Gigio Donnarumma. Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il giovanissimo portiere della squadra rossonera che ha rotto con la curva rossonera in seguito alle voci di rescissione con il club a causa di una clausola inserita nel contratto firmato l'estate scorsa. Pepe Reina sarebbe un acquisto importante perché al di là dell'età porterebbe anche grande personalità alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso. Inoltre sarebbe anche un colpo low cost visto che il contratto di Pepe Reina va in scadenza nell'estate prossima e arriverebbe quindi a parametro zero. Reina è in rottura col Napoli dall'estate scorsa quando era stato a un passo dal Paris Saint German e ci sono davvero poche possibilità che rimanga nella squadra di Aurelio De Laurentiis.

CALABRIA RINNOVA

E' arrivato l'annuncio da parte dell'amministratore delegato del Milan Marco Fassone che ha sottolineato come Davide Calabria abbia rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 2022. Il terzino classe 1996 di Brescia è cresciuto nella primavera rossonera, dimostrando di essere calciatore molto interessante per il futuro. In questa stagione ha collezionato appena sei presenze e un assist in Serie A, mentre sono due quelle che ha raccolto in Europa Leauge. Terzino destro di grande passo può giocare anche sull'altra corsia e il Milan non vuole assolutamente rinunciare a lui per il futuro. Davide Calabria dal canto suo è felicissimo di legarsi ancora al club che gli ha regalato la possibilità di diventare un professionista. Il futuro della corsia è suo, sia per quanto riguarda il Milan e probabilmente anche per la nazionale azzurra. Una dimostrazione di attaccamento alla maglia perché non poche sono le squadre importanti che lo hanno cercato nell'ultimo anno.

© Riproduzione Riservata.