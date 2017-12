Calciomercato Napoli/ News, Materazzi: non si dorme, Inter forte su Chiesa (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Matteo Materazzi sottolinea come gli azzurri si debbano svegliare sulla situazione Federico Chiesa dove c'è anche l'Inter.

15 dicembre 2017

Il Napoli ha seguito a lungo sul calciomercato l'esterno d'attacco della Fiorentina Federico Chiesa, figlio di Enrico che con la maglia del Parma, e non solo, ha fatto cose molto importanti negli anni novanta. I viola sembravano blindarlo, con papà Enrico che però è già volato in Francia per parlare con il Paris Saint German. Spunta ora la voce di un Inter pronta a prendere il calciatore viola. Ne ha parlato Matteo Materazzi, fratello di Marco e agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Radio Crc sottolineando: "Ci sono buone possibilità. Il ragazzo vuole rimanere in Italia e l'Inter è una pista calda. Vediamo se si sveglia qualcuno anche dalle parti di Napoli. L'Inter è forte sul calciatore e la soluzione nerazzurra può piacere anche al calciatore in questione. Vediamo se a Napoli si sveglieranno. Come calciatore mi ricorda molto il padre anche se il ruolo è leggermente diverso". Staremo a vedere se qualcuno avrà la voglia di mettersi in moto per andare a prendere un calciatore davvero di grande qualità.

DI MARZIO SU VRSALJKO E REINA

In questi giorni nelle pagine di calciomercato dedicate al Napoli si sta parlando con grande insistenza di Sime Vrsaljko e Pepe Reina. Il terzino croato dell'Atletico Madrid potrebbe arrivare per rinforzare un reparto che ha perso per un brutto infortunio l'algerino Faouzi Ghoulam. Il portiere spagnolo invece è in scadenza di contratto e pare pronto davvero stavolta a lasciare il Napoli dopo che l'estate scorsa il Paris Saint German aveva premuto sull'acceleratore per andarlo a prendere. Gianni Di Marzio ha parlato di questa situazione a Marte Sport Live, sottolineando: "Sime Vrsaljko è stato pagato diciotto milioni di euro dall'Atletico Madrid poi ha avuto dei problemi. Ora si è ripreso e gioca prevalentemente a destra, mentre a sinistra è adattato. Non dobbiamo soffermarci sul passato, ma non lo prenderei per venticinque milioni di euro". Su Pepe Reina invece sostiene: "Avrei risolto la questione contrattuale l'estate scorsa. Parliamo di un leader e di un calciatore importante".

