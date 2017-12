Calciomercato Roma/ News, Carnevali: Berardi e Politano? A gennaio non cediamo nessuno (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: l'amministratore delegato del Sassuolo Andrea Carnevali è tornato sui nomi di Domenico Berardi e Matteo Politano.

15 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Domenico Berardi - La Presse

Eusebio Di Francesco è arrivato alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato portandosi dietro con sé Gregoire Defrel. Nella sessione di gennaio il tecnico avrebbe chiesto alla società degli sforzi per arrivare ad altri due suoi pupilli del Sassuolo e cioè Domenico Berardi e Matteo Politano. Nella giornata di ieri si è parlato anche della possibilità di vedere uno scambio di prestiti tra il secondo e Cengiz Under. A Radio Radio ha parlato l'amministratore delegato della squadra neroverde Andrea Carnevali che ha sottolineato: "Per il momento non c'è stato nessun contatto con la Roma per Domenico Berardi anche se con i giallorossi abbiamo un ottimo rapporto. Non ci sono state richieste oppure offerte. E' prematuro". Al dirigente del club emiliano è stato chiesto anche dello scambio tra Politano e Under, lui ha risposto così: "Nel mese di gennaio non pensiamo a fare delle cessioni. Vogliamo terminare questa stagione con le nostre forze anzi dobbiamo rinforzarci e non peggiorare la nostra rosa. I migliori ce li teniamo stretti".

ANCHE IL SIVIGLIA SU BADELJ

Il Siviglia sembra pronto a beffare la Roma sul calciomercato di gennaio, pronto a prendere dalla Fiorentina Milan Badelj. Sul calciatore croato c'è da diverso tempo infatti il pressing non solo dei giallorossi ma anche di altri club importanti del nostro campionato come Inter, Lazio e Milan. Secondo Estadio Deportivo pare infatti che su di lui ci sia il pressing del Siviglia, ex squadra di Monchi, che deve sostituire Steven N'Zonzi pronto a passare all'Arsenal per una cifra davvero importante. Milan Badelj ha giocato molto con la Fiorentina in questa prima parte di stagione, collezionando 13 presenze e mettendo a segno anche una rete. Il croato è un calciatore di rottura, ma anche abile a muoversi il pallone molto rapidamente. I viola sono però costretti ad affrettare la cessione anche perché il suo contratto è in scadenza. La Roma lo vorrebbe per rinforzare un reparto già molto competitivo.

