Calciomercato Inter/ News, Spalletti: Voglio Ramos, Iniesta e Sanchez, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie sul mondo nerazzurro: Luciano Spalletti punge in conferenza stampa sottolineando che vorrebbe andare a prendere Iniesta e Alexis Sanchez e S.Ramos.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Luciano Spalletti è polemico in conferenza stampa e non ha intenzione di parlare di calciomercato, il tecnico infatti è concentrato sulla partita di oggi che vedrà i nerazzurri impegnati contro l'Udinese. E' così che decide di dribblare le domande con una provocazione: "Voglio Sergio Ramos, Andres Iniesta e Alexis Sanchez". Non c'è un sorriso sotto i baffi però, ma serietà e spiega: "Finché la società non dirà cosa vuole fare in questo calciomercato qui dovremo fare un po' di silenzio. Creare quelle aspettative che si sono create in questo inizio di campionato e avere quella sfiducia in base ai nomi fatti non fa di certo bene ai tifosi e ai calciatori che hanno pedalato forte fino a questo momento. Soprattutto non fa bene ai risultati dell'Inter. Se mi chiedete chi voglio ve li dico dei nomi. Voglio Sergio Ramos al centro della difesa, Iniesta a centrocampo e Sanchez davanti. Se no poi arrivano le telefonatine e quelli che hanno pedalato fino ad ora portando l'Inter prima in classifica meritano rispetto". Parole importanti che sicuramente non sono una precisa richiesta di questi tre fenomenali giocatori, ma un modo per rispettare quelli che ci sono già.

FEDELE: PRONTI DUE COLPI IMPORTANTI

L'Inter sembra pronto a vivere una sessione di calciomercato da protagonista. Questo perché la squadra nerazzurra ha capito che in una stagione senza coppe si può puntare davvero al colpo grosso in campionato. Di questo parere è anche il procuratore Enrico Fedele che ha sottolineato ai microfoni di Piuenne: "L'Inter farà due acquisti molto importanti. Un uccellino mi ha detto che potrebbe ricavare parte dei soldi utili dalla cessione del centrocampista Joao Mario che ormai è in uscita". Sicuramente i nerazzurri andranno a prendere un difensore centrale per rendere più competitiva la squadra che in questo momento può contare in quel reparto solo tre giocatori. Attenzione anche al ruolo da trequartista dove Borja Valero è stato adattato e dove partirà proprio Joao Mario. Il nome di Javier Pastore del Paris Saint German sicuramente rimane d'attualità e presto potrebbe entrare in una fase importante la trattativa per andarlo a prelevare.

© Riproduzione Riservata.