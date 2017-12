Calciomercato Juventus/ News, bianconeri pronti a tornare su Mkhitaryan (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società campione d'Italia sembra essere pronta a tornare sul calciatore del Manchester United Mkhitaryan.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri - La Presse

Henrikh Mkhitaryan è un pallino di Massimiliano Allegri, questo non è un segreto. Il calciatore armeno quando è passato nell'estate del 2016 dal Borussia Dortmund al Manchester United era stato davvero molto vicino ai bianconeri che lo avevano trattato per il progetto di passare al 4-3-1-2 che aveva indicato proprio il tecnico bianconero e che poi era tramontato dopo le mediocri prove di Hernanes poi arrivato dall'Inter. Il calciatore ex Shakhtar Donetsk, dove aveva giocato per tre anni insieme a Douglas Costa, è ora in rotta con José Mourinho e pare pronto a partire nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror pare che i bianconeri siano pronti a mettere le mani sul calciatore con i Red Devils pronti anche a trattare al ribasso la cessione di un giocatore considerato ormai un esubero. Mourinho intanto ha già trovato l'erede, Mesut Ozil infatti è da tempo seguito con grande interesse dalle parti di Manchester.

BIANCONERI ATTENTI A EMERSON PALMIERI

Prima della rottura del legamento crociato, nell'ultima giornata dello scorso campionato, Emerson Palmieri era a un passo dal passaggio alla Juventus. I dirigenti bianconeri avevano in mente di regalare a Massimiliano Allegri un calciatore in grado di alternarsi con continuità ad Alex Sandro per poi cedere al Galatasaray Kwadwo Asamoah. Ora il brasiliano è completamente recuperato, ma a Roma non trova più spazio dopo l'arrivo in estate di Aleksander Kolarov sulla corsia mancina. Nel frattempo si sono inaspriti anche i rapporti tra la Juventus e lo stesso Alex Sandro con Emerson Palmieri che viene considerato un calciatore di qualità e in grado di giocare su quella corsia anche da titolare. Secondo quanto riportato da Repubblica sul suo portale online pare che i bianconeri siano disposti ad offrire 20 milioni più bonus, cifra non molto lontana dalla valutazione di 25 che la società capitolina fa dell'italo brasiliano.

© Riproduzione Riservata.