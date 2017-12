Calciomercato Milan/ News, servono 20 milioni per Barella (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime novità legate al mondo rossonero: Nicolò Barella costa venti milioni e piace anche al club allenato da Gattuso. Gomez verso la Lazio di Simone Inzaghi.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato MIlan, Nicolò Barella - La Presse

Tra i calciatori giovani che stanno mostrando un percorso di crescita più netto in Serie A c'è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari potrebbe scatenare se non a gennaio nella sessione estiva di calciomercato una vera e propria asta tra le big. Secondo La Stampa il club sardo lo valuta attorno ai venti milioni di euro e oltre a Juventus, Inter e Roma sarebbe interessato anche il Milan. Barella nasce come un trequartista bravo a giocare da sostegno agli attaccanti e anche a calciare da fuori. Il ragazzo però con Diego Lopez ha iniziato a giocare anche da interno in un centrocampo a cinque che il nuovo allenatore dei rossoblù schiera davanti a una difesa a tre. Barella si è adattato a giocare da interno di centrocampo con libertà di proporsi davanti, questo sicuramente ha fatto salir ancor di più la sua valutazione.

G.GOMEZ VERSO LA LAZIO

Nella sessione di calciomercato di gennaio il Milan di Gennaro Ivan Gattuso opererà anche sulle uscite, andando a cedere diversi calciatori che al momento trovano poco spazio. Tra questi c'è sicuramente il difensore centrale Gustavo Gomez primo acquisto dell'ultima sessione di calciomercato gestita dal Presidentissimo Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a Goal.com pare che il centrale di difesa sia finito nel mirino della Lazio di Simone Inzaghi che a gennaio abbraccerà anche Martin Caceres ritornato in forma dopo sei mesi all'Hellas Verona dove ha trovato condizione fisica e continuità. Su Gustavo Gomez ci sono però anche diversi club sudamericani come Boca Juniors e Cerro Porteno. Nonostante l'avventura in Europa per il centrale sia stata fino a questo momento un flop il ragazzo sarebbe tentato dall'avere a disposizione una seconda chance.

© Riproduzione Riservata.