Calciomercato Napoli/ News: Simeone blocca la cessione di Vrsaljko, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Diego Pablo Simeone sembra pronto a bloccare la cessione di Sime Vrsaljko al club azzurro, ma il club può pensarla diversamente.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Sime Vrsaljko - La Presse

L'infortunio di Faouzi Ghoulam ha aperto una falla nella difesa della squadra azzurra e chiamato in causa il calciomercato di gennaio dove gli azzurri sembrano pronti a intervenire per rinforzare il reparto arretrato. Tra i nomi fatti con maggiore insistenza c'è quello del croato dell'Atletico Madrid, Sime Vrsaljko. Il ragazzo conosce molto bene il campionato italiano dove ha giocato con le maglie di Genoa e Sassuolo, inoltre a Madrid gioca poco e non vuole perdere il treno per i Mondiali dove la sua Croazia si è qualificata. Di lui ha parlato il tecnico Diego Pablo Simeone che ha spiegato: "Sime Vrsaljko ha giocato una grande partita con il Betis e in questo momento non ha problemi fisici. E' riuscito a strappare il posto da titolare a Juanfran e per essere competitivo ho bisogno di entrambi". Il tecnico ha però aggiunto anche: "Il club ha però le sue necessità ed io cerco di fare quello che è migliore per la squadra".

AURIEMMA RIMPIANGE PAVOLETTI

Raffaele Auriemma rimpiange Leonardo Pavoletti anche perché con l'infortunio di Arkadiusz Milik il club azzurro ha dovuto puntare sempre sugli stessi giocatori ora scarichi e non più in vena come a inizio stagione. Per il noto giornalista di fede azzurra è stato questo l'unico errore nell'ultima sessione di calciomercato, cedere un calciatore importante che avrebbe fatto non poco comodo. Durante la trasmissione Si gonfia la rete su Radio Crc ha sottolineato: "Il Napoli non avrebbe dovuto cedere Leonardo Pavoletti anche a costo di dargli un incentivo economico per trattenerlo in Campania. Il calciatore dalla parte sua sarebbe rimasto volentieri. Una squadra che fa dell'attacco la sua arma migliore non può rimanere con solo due attaccanti di cui uno reduce da un brutto infortunio come Milik". Nel calciomercato di gennaio il Napoli potrebbe tornare a lavorare per prendere un altro attaccante, Roberto Inglese è in pole position anche perché già di proprietà del club campano.

© Riproduzione Riservata.