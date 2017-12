Calciomercato Roma/ News, accordo da 30 milioni per Berardi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie sul club giallorosso: accordo con il Sassuolo per Domenico Berardi da trenta milioni di euro ma per l'estate prossima. Fino a giugno resta in neroverde.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Domenico Berardi - La Presse

Eusebio Di Francesco sarà accontentato, almeno questo è quello che racconta SportMediaset. Il tecnico della Roma avrà nella prossima stagione Domenico Berardi, suo autentico pupillo al Sassuolo e calciatore accostato in passato con insistenza prima alla Juventus e poi al Napoli. Secondo quanto riportato da SportMediaset i giallorossi avrebbero trovato un accordo da trenta milioni di euro con il club emiliano per l'acquisto di Domenico Berardi, ma non per gennaio per l'estate prossima. Le parole di Andrea Carnevali, ad degli emiliani, infatti non saranno smentite visto che ha sottolineato che nella sessione di riparazione non saranno ceduti i pezzi migliori. Non è da escludersi che nella trattativa possano essere inserite congeniali al Sassuolo che però dovrà vedere a quel punto se giocherà in Serie B o nella massima categoria. La squadra di Squinzi non sta attraversando una stagione facile anche se dopo l'esonero di Cristian Bucchi con Beppe Iachini sembra essere stata inserita una marcia in più.

PARLA L'AGENTE DI CENGIZ UNDER

Arrivato come il Dybala del Bosforo Cengiz Under ha trovato poco spazio fino a questo momento nella Roma. Il club giallorosso crede molto in questo calciatore, ma già per la sessione di calciomercato di gennaio pare essersi mosso qualcosa. Sono state numerose le voci che lo volevano lontano dal giallorosso, pronto a rientrare in uno scambio con Matteo Politano con il Sassuolo. Ha parlato l'agente del ragazzo, Omer Uzun, ai microfoni di Pagine Romaniste, spiegando da vicino al situazione. Ha dichiarato: "Cengiz Under sta lavorando duro per adattarsi alla Roma, alla lingua e alla vita in un nuovo paese. Scambio con Politano? Non ci sono al momento sviluppi e le ipotesi di prestito le ho lette solo sui giornali. Il ragazzo sta bene a Roma". Sicuramente Cengiz Under si è dimostrato calciatore dalle enormi potenzialità anche se deve trovare un po' di continuità e quella personalità che non si acquisisce di certo in tre mesi di Serie A.

