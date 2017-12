CALCIOMERCATO INTER / News: per Barella si fa sul serio, ma per giugno (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: duello con l'Everton a gennaio per arrivare al forte difensore della Lazio Stefan de Vrij per rinforzare il reparto arretrato.

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 20.05 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Stefan de Vrij - La Presse

L'Inter manifesta grande interesse per Nicolò Barella, che però potrebbe arrivare a Milano più facilmente nel corso del calciomercato estivo piuttosto che già a gennaio. Intanto però giungono significative conferme sulla trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per il centrocampista che ha impressionato sia i dirigenti dell'Inter sia l'allenatore Luciano Spalletti, che vedono nelle qualità sia tecniche sia atletiche di Barella un rinforzo ideale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'affare non si farà a gennaio, dal momento che il Cagliari non ha alcuna intenzione di perdere un grande talento a stagione in corso. Per giugno, invece, l'Inter è in pole position proprio grazie a questi contatti già avviati: attenzione però alle richieste dei sardi, che superano i 30 milioni, mentre l'Inter al momento per Barella offre "solo" 18 milioni più bonus. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BASTONI IN ARRIVO

L’Inter nel calciomercato di gennaio dovrà rinforzare, almeno a livello numerico, anche la difesa. Miranda e Skriniar sono una garanzia e pure Ranocchia ha dimostrato il suo valore e di essere tornato su livelli più che buoni, ma per essere sicuri di non scoprire il reparto serve un quarto centrale. Un rinforzo però sembra già sicuro: parliamo di Alessandro Bastoni, classe 1999, di proprietà dell’Inter già dalla scorsa estate, ma rimasto all’Atalanta in questa prima parte di stagione. Bastoni, uno dei tanti ottimi prodotti del vivaio dell’Atalanta, dovrebbe però spostarsi da Bergamo a Milano per sostituire a livello numerico Zinho Vanheusden, vittima in autunno di un grave infortunio. Bastoni dunque dovrebbe anticipare di sei mesi il suo arrivo all’Inter, in origine in programma per l’estate 2018: nella prima settimana di gennaio dovrebbe già essere a disposizione di Spalletti e lavorare con la prima squadra, facendo esperienza con colleghi di reparto di lungo corso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME SU MKHITARYAN

Proseguendo la nostra panoramica sul calciomercato dell’Inter per quanto riguarda i giocatori di qualità in grado di portare fantasia, capaci di saltare l’uomo e di creare quindi la superiorità numerica in attacco, è adesso giunto il momento di approfondire la possibilità legata ad Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista offensivo armeno del Manchester United di cui oggi hanno parlato sia il Corriere dello Sport sia la Gazzetta dello Sport, segnale del fatto che come minimo sono stati avviati contatti fra le parti. Il problema è che con il Manchester United non si potrebbe ipotizzare uno scambio con Joao Mario, che non interessa a José Mourinho: di conseguenza non è possibile un affare come quello che sarebbe invece fattibile con il Paris Saint Germain per Javier Pastore, di cui potete leggere nel paragrafo sottostante. Ecco perché al momento Mkhitaryan per il calciomercato dell’Inter sembra essere un nome meno caldo rispetto a quelli dello stesso Pastore oppure di Simone Verdi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PISTA PER PASTORE

Se Simone Verdi è un nome per il calciomercato dell’Inter che a gennaio vorrebbe aumentare il tasso di qualità tecnica della rosa, è evidente che un altro nome caldissimo è quello di Javier Pastore, già altre volte accostato ai nerazzurri. La situazione è molto chiara: Pastore al Psg è una riserva a causa dell’incredibile concentrazione di talento offensivo dei parigini, nell’Inter invece potrebbe ritagliarsi uno spazio molto più importante e sentirsi senza dubbio molto più al centro del progetto tecnico. Molto però dipenderà dal futuro di Joao Mario: sappiamo che il portoghese è un possibile obiettivo di calciomercato per il Paris Saint Germain e in quel caso si potrebbe concretizzare uno scambio che farebbe felici tutti. Cero, anche Joao Mario farebbe fatica a trovare posto nel Psg, ma in fondo è la situazione che sta già vivendo ultimamente con l’Inter… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IDEA VERDI

Il calciomercato dell’Inter potrebbe infiammarsi grazie ad alcuni nomi di giocatori di qualità che i nerazzurri vorrebbero aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti appunto per alzare il livello complessivo della squadra, che finora ha viaggiato probabilmente anche più forte di quelle che sarebbero state le proprie capacità sulla carta. Un nome che stuzzica l’Inter è quello di Simone Verdi, classe 1992 del Bologna e cresciuto nelle giovanili del Milan che però poi si è lasciato sfuggire questo talento, che proprio con la maglia del Bologna sta facendo il definitivo salto di qualità: 6 gol l’anno scorso nella sua prima stagione completa in Serie A, già 5 in questa prima parte dell’attuale campionato e anche due presenze con la maglia della Nazionale maggiore. Come sappiamo, l’Inter deve stare molto attenta dal punto di vista economico, ma proprio per questo motivo Verdi potrebbe essere preferito a nomi sulla carta più altisonanti come ad esempio Pastore e Mkhitaryan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PIACE DE VRIJ

L'Inter lancia il duello all'Everton nel calciomercato di gennaio per arrivare a Stefan de Vrij difensore olandese della Lazio. A riportarlo è il Liverpool Echo che sottolinea come su di lui ci siano Milan e Juventus. Al momento però pare che il club inglese sia quello più pronto a proporre offerte importanti e di assoluto livello. Il calciatore ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti della categoria in un momento assolutamente oscuro per il ruolo di difensore centrale. Sebbene l'Inter sia una prospettiva più interessante dal punto dell'appeal non c'è da sottovalutare un Everton molto forte dal punto di vista economico. I nerazzurri devono risolvere il problema del difensore centrale visto che al momento in rosa ce ne sono solamente tre dopo il brutto infortunio al giovane Zinho Vanhausden. Infatti oltre ai titolarissimi Joao Miranda e Milan Skriniar c'è Andrea Ranocchia tornato dal prestito in Premier League.

NEL MIRINO IL CLASSE 2000 CANDELA

L'Inter di Luciano Spalletti non si dimentica di osservare da vicino il calciomercato dei giovani. E' così che si iscrive con la Roma alla corsa per il classe 2000 Antonio Candela dello Spezia. Di lui ha parlato il suo agente, Tommaso Biestro, ai microfoni di Calciomercato.com, sottolineando: "Antonio Candela ha un contratto fino al 30 giugno del 2019, ma è ovvio che sia nel mirino di tanti. Prima che firmasse con lo Spezia la Juventus ha provato a prenderlo, ma la famiglia ha deciso di rimanere in Liguria. Sono false le voci di un passaggio già fatto al Sassuolo. Inter e Roma sono due club che lo stanno seguendo, ma lui vuole per ora restando concentrato su quello che sta facendo e spera di esordire in Serie B". Antonio Candela è un terzino destro in grado di giocare anche più avanti nel ruolo di centrocampista. Nelle giovanili ha dimostrato di essere calciatore di livello anche se ovviamente a diciassette anni deve ancora lavorare per crescere.

