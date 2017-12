Calciomercato Milan/ News, retroscena Milinkovic-Savic: Lotito rifiutà 60 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sul club rossonero: Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo del momento, in estate Fassone e Mirabelli avevano provato ad acquistarlo dalla Lazio

18 dicembre 2017 - agg. 18 dicembre 2017, 17.37 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

Anche il Milan è attivo sulla pista di calciomercato che conduce a Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo della Lazio piace a tutti e in poco tempo sta diventando uno dei pezzi pregiati del calcio europeo. Se lo gode Claudio Lotito, pronto eventualmente a scatenare un’asta estiva; nel frattempo però ci sono squadre che hanno già provato a prenderlo, venendo però rispedite al mittente. Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan è tra queste: i rossoneri nell’estate passata da poco avrebbero presentato al presidente della Lazio un’offerta da 60 milioni di euro, ma sarebbero stati rispediti al mittente. Vista l’ingente campagna acquisti di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, è difficile collocare la trattativa; possiamo però immaginare che, di fronte al rifiuto della Lazio di trattare, il Milan abbia deciso di rivolgere altrove le proprie attenzioni - anche se i centrocampisti di fatto sono stati i primi ad arrivare alla corte di Vincenzo Montella, lo stesso Hakan Calhanoglu ha firmato nei primi giorni di luglio. Ora bisognerà vedere se la prossima estate i rossoneri ci riproveranno: difficile pensarlo, per Lotito Milinkovic-Savic vale 100 milioni di euro se non oltre, e il Milan che si è visto bocciare il piano di risanamento dalla Uefa non ha molto potere in sede di calciomercato (sempre che la federazione europea non decida di bloccarglielo del tutto). A questo punto però resta il rammarico, almeno da parte dei tifosi, di non aver visto il serbo con la maglia rossonera: il Milan ha speso 230 milioni di euro per rifare la squadra, almeno tecnicamente i soldi per arrivare a Milinkovic-Savic (rinunciando ad altri acquisti) ci sarebbero anche stati… (agg. di Claudio Franceschini)

AUBAMEYANG VICINO AL RINNOVO CON IL BORUSSIA DORTMUND

Caos in casa Milan: la società ha annullato la cena di Natale prevista per questa sera e ha disposto il ritiro della squadra a partire da domani, per preparare al meglio una partita contro l’Atalanta che sarà decisiva quantomeno per verificare le motivazioni del gruppo. In questo scenario il calciomercato in entrata passa in secondo piano - e lo abbiamo già detto - ma il Milan ha sempre le orecchie ben drizzate verso alcuni scenari che potrebbero diventare interessanti. In estate sembrava vicinissimo l’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang, che sarebbe stato un ritorno dopo l’esperienza con la Primavera; pareva anche che il giocatore avesse espresso il suo assenso al trasferimento, ma alla fine il Borussia Dortmund lo ha trattenuto e il Milan, anche per l’altissima valutazione sul cartellino del giocatore, non è riuscito a prenderlo. Oggi Michael Zorc, Direttore Sportivo del club tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Deutschland e ha confermato come “su Aubameyang abbiamo un programma chiaro, ha un contratto lunghissimo e per il rinnovo credo sia già tutto fatto”. Zorc ha detto due cose interessanti: che “arriverà il momento in cui ci lascerà” e che “è un professionista esemplare, ma quest’anno abbiamo dovuto affrontare il problema del ritardo agli allenamenti”. Insomma, il Milan ci spera: forse Aubameyang comincia a ragionare nei termini di un addio, con buona pace di quanto dichiarato da Zorc? Staremo a vedere, certo visto il rendimento degli attaccanti rossoneri un giocatore come il gabonese (21 reti in 23 partite stagionali) farebbe decisamente comodo… (agg. di Claudio Franceschini)

DONNARUMMA PUO' PARTIRE PER 40 MILIONI

In casa Milan non si parla troppo di calciomercato, almeno non con riferimento alle mosse invernali; il caso che continua a tenere banco è quello legato a Gianluigi Donnarumma, del quale abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi. I tifosi lo avevano “abbandonato” nel corso della partita di Coppa Italia, quando il portiere ha rettificato la sua posizione e specificato alcuni dettagli si è sentito qualche applauso più convinto al Bentegodi. Donnarumma però resta un giocatore che può partire: secondo Alessandro Sugoni, intervenuto a Sky Sport, difficilmente la cessione si concretizzerà a gennaio perchè quello del portiere è un ruolo delicato che difficilmente si può cambiare in corso d’opera. Tuttavia in estate la situazione può cambiare: Donnarumma potrebbe lasciare il Milan anche per 40 milioni di euro, visto che in questo momento il Milan è a -14 dal quarto posto utile per i playoff di Champions League (e la Roma ha una partita in meno) e dunque il prezzo per la sua cessione potrebbe abbassarsi quasi della metà (la cifra “originale”, cioè quella che contemplasse i rossoneri in Champions League, sarebbe di 70 milioni). Real Madrid e Psg sono indicate come le uniche due società in grado di arrivare all’acquisto di Gigio, ma sullo sfondo si muove anche la Juventus che, forte dei rapporti con Mino Raiola, potrebbe davvero tentare il colpo grosso. Sia come sia, Donnarumma ha detto di non voler lasciare il Milan e la società è stata chiara circa la volontà di tenerlo; sulle valutazioni però incideranno altri fattori e la cessione del portiere potrebbe rivelarsi necessaria per il club. (agg. di Claudio Franceschini)

KAKA': PRONTO IL RUOLO DA DIRIGENTE

Il Milan non dovrebbe effettuare operazioni di calciomercato il prossimo gennaio - al netto di tutto quanto detto prima - ma una novità potrebbe comunque esserci: Kakà infatti ha dato ufficialmente l’addio al calcio giocato, chiudendo la carriera negli Stati Uniti con la maglia di Orlando. Per lui sarebbe già pronto un ruolo da dirigente: le prove generali erano state fatte qualche settimana fa quando il brasiliano era stato invitato a San Siro e, nell’intervallo della partita di Europa League, aveva salutato i tifosi con un giro di campo pieno di emozioni e nostalgia. Dopo 307 partite, 104 gol e 6 trofei con il Milan, per Kakà la poltrona sarebbe già pronta: lui intanto ha dichiarato che potrebbe fare il direttore sportivo o il manager, “magari per un club nel quale ho giocato”. Tutti gli indizi portano al rossonero, ma secondo il Corriere della Sera non sarà il Milan che farà la prima mossa: si dice infatti che il club attende una chiamata dallo stesso Kakà, nel senso che Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno fatto ampiamente capire al brasiliano che le porte sono spalancate e adesso sta all’ex numero 22 cogliere la palla al balzo. Chissà se già a stagione in corso Kakà possa tornare al Milan: più probabile un ingresso in società a partire dalla prossima estate, sempre che la cosa si concretizzi. (agg. di Claudio Franceschini)

LE DIFFICOLTA' DI MIRABELLI

Il futuro del Milan per quanto riguarda il calciomercato è sempre più nebuloso: quasi come un cane che si morde la coda, la situazione è complicata e servirebbe una scossa ma questa scossa dovrebbe arrivare attraverso operazioni che la società non vorrebbe attuare (come già detto più volte) o addirittura non potrà effettuare, non tanto per la bocciatura del voluntary agreement da parte della Uefa quanto per i tantissimi soldi già spesi in estate. Gli esempi sono tanti, e vanno al momento a indicare come le responsabilità di Massimiliano Mirabelli - finito nell’occhio del ciclone dopo lo 0-3 di Verona - ci siano: Lucas Biglia per esempio è stato acquistato per essere il nuovo regista della squadra, un giocatore di fisico ed esperienza che potesse permettere a Riccardo Montolivo di rappresentare una validissima alternativa e avere qualche responsabilità in meno. A oggi quest’ultimo è invece il giocatore che dà la maggiori garanzie: dopo una partenza confortante Biglia è sparito in un mare di problemi tecnici e fisici, finendo per perdere il posto. Davanti, Nikola Kalinic fortemente voluto da Montella ha segnato appena 4 gol in campionato, mentre Andrè Silva ne ha addirittura zero in campionato (pur realizzando a grappoli in Europa League). Un attaccante servirebbe come il pane, ma significherebbe venir meno, dopo soli sei mesi, a quanto costruito in estate (ricordando che per le due punte di cui sopra la società ha investito più di 60 milioni di euro). Insomma: a gennaio il Milan non dovrebbe operare in sede di calciomercato, ma forse qualche ritocco andrebbe fatto: chissà se dalla Primavera, ricordando i casi di Donnarumma e Locatelli (ma anche Calabria e Cutrone) potrà esserci una ventata di novità. (agg. di Claudio Franceschini)

DONNARUMMA RIBADISCE DI VOLER RESTARE

Gianluigi Donnarumma resta al Milan: non basterà certamente per chiudere l’infinito caso di calciomercato, ma intanto il Corriere della Sera ha riportato un’indiscrezione secondo cui il portiere rossonero avrebbe ribadito, anche dopo la partita del Bentegodi contro il Verona, di voler rimanere con questo club. Come abbiamo riportato, Alessandro Plizzari sarebbe già pronto a tornare a Milanello per diventare il titolare del Milan, un’operazione simile a quella fatta con lo stesso Donnarumma (l’attuale portiere della Ternana ha 17 anni ed è cresciuto nel vivaio rossonero). Il caso Donnarumma però, come detto, non si presta a letture troppo semplici: la volontà del giocatore è sicuramente importante e l’estremo difensore probabilmente non spingerà la situazione per forzare un addio, ma le tante parole spese sulla presenza di Mino Raiola, sull’accusa mossa dal procuratore circa il progetto tecnico messo in piedi da Massimiliano Mirabelli e sui possibili scenari futuri fanno sì che la permanenza di Gigio al Milan sia ancora tutta da dimostrare. Come sempre, la sensazione è che tutto dipenda dalle offerte che eventualmente arriveranno sul piatto: di fronte a una proposta irrinunciabile il Milan, che in estate probabilmente si troverà a dover vendere almeno un big per fare cassa, la società potrebbe decidere di sacrificare il suo giovane portiere anche per mettere la parola fine alla telenovela. Staremo a vedere, intanto l’intenzione del diretto interessato sembra essere chiara. (agg. di Claudio Franceschini)

PLIZZARI L'EREDE DI DONNARUMMA

Il Milan sta calcolando anche la possibilità di perdere nel calciomercato della prossima estate di Gigio Donnarumma. Il portierone è spinto da Mino Raiola a cambiare maglia, pronto magari a firmare per un club che vive un momento storico migliore rispetto di quello dei rossoneri. I ko clamorosi dell'ultimo periodo, ieri è arrivato un 3-0 contro il Verona, stanno facendo riflettere il calciatore che deve prendere una decisione. Dal canto suo il Milan non può assolutamente farsi trovare impreparato a questa situazione. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che l'erede però non arriverà dopo un acquisto molto importante a livello economico come si vociferava nel caso di Mattia Perin o Pepe Reina. Sarà infatti applicata una soluzione interna con la volontà di andare a riportare alla base il giovane Alessandro Plizzari. Questo calciatore ha dimostrato di essere molto promettente e potrebbe esplodere sulla scia proprio di Gigio Donnarumma.

PRONTE TRE CESSIONI

Il calciomercato di gennaio del Milan porterà a diverse cessioni anche tra quei calciatori che non hanno trovato fino a questo momento spazio. Secondo Calciomercato.com chi lascerà sicuramente il Milan saranno i difensori Gabriel Paletta e Gustavo Gomez e il regista Josè Mauri. Il difensore italo-argentino non ha collezionato fino a questo momento nemmeno un minuto in Serie A, giocando una sola volta in Europa League. Sul paraguaiano, anche lui con lo stesso minutaggio del collega di reparto, c'è il forte pressing della Lazio di Simone Inzaghi. L'argentino tornato dal prestito dall'Empoli invece ha collezionato 3 presenze tra le due competizioni, ma è chiuso da Lucas Biglia, Manuel Locatelli e Riccardo Montolivo nel ruolo di regista in mezzo al campo. Probabile che a questi tre calciatori importanti verranno aggiunti anche altri ragazzi che hanno un discreto calciomercato. L'obiettivo è anche di rientrare un po' dalle spese molto importanti fatte quest'estate e di abbassare un alto monte ingaggi.

