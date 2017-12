Calciomercato Napoli/ La Mantia: Verdi? Acquisto possibile mentre Vrsjaliko… (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva a Giorgio La Mantia sui prossimi movimenti di mercato degli azzurri. Simone Verdi nel mirino del club campano?

Simone Verdi (LaPresse)

Dopo il bel successo ottenuto in Campionato contro il Torino il Napoli guarda al prossimo futuro con maggior ottimismo e con l’obbiettivo di rafforzare ulteriormente la propria rosa nella prossima finestra di Calciomercato invernale. Le ultime voci di mercato parlano infatti del forte interessamento della società azzurra ai profili di Verdi del Bologna e di Vrsaljko, mentre rimane sempre verde l’idea del ritorno di Cavani nel capoluogo campano. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giorgio La Mantia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Vrsaljko acquisto sicuro? Non credo che De Laurentiis voglia investire molti soldi per comprare Vrsaljko. Del resto ormai Sarri è riuscito a dare un'identità al Napoli e De Laurentiis potrebbe rinunciare al suo acquisto.

Cavani ha detto che vorrebbe tornare a Napoli un giorno. No, queste sono dichiarazioni a cui non credo molto. Magari Cavani vorrebbe tornare a Napoli a fine carriera, non certo adesso, non penso che questa cosa possa avvenire a breve.

Potrebbe arrivare Verdi a gennaio? Questo invece mi sembra proprio un acquisto possibile da parte del Napoli che potrebbe avvenire veramente.

Milik resterà? Credo che se il Napoli troverà un buon acquirente lo venderà. Milik alla fine potrebbe partire.

Giaccherini verso l'addio? Anche lui alla fine dovrebbe lasciare la squadra di Sarri.

(Franco Vittadini)

