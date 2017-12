Calciomercato Roma/ News, Mateo Kovacic idea per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime sul mondo giallorosso: Mateo Kovacic diventa un'idea interessante per gennaio anche se c'è da battere la forte concorrenza del Real Madrid di Josè Mourinho.

18 dicembre 2017 Redazione

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

A sorpresa la Roma sul calciomercato di gennaio potrebbe mettere a segno un colpo veramente molto importante. L'obiettivo è di prendere un regista che possa dare il cambio a Daniele De Rossi e cambiare così anche la visione di gioco della squadra. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror si profila un duello agguerrito col Manchester United per arrivare a gennaio a Mateo Kovacic del Real Madrid. Il centrocampista croato è un giocatore di grandissima qualità che il Real Madrid valuta attorno 30.5 milioni di euro. Kovacic è tornato a giocare dopo un problema fisico con la maglia dei blancos nel Mondiale per club. Il calciatore conosce molto bene il calcio italiano dove ha vestito la maglia dell'Inter. Arrivato come futuro fenomeno il ragazzo è stato ceduto in fretta e furia al club blancos dove il ragazzo però ha trovato spazio non con grande continuità, soffrendo la possibilità di giocare in mezzo a tantissimi calciatori di altissimo livello.

DE SANTIS: VENDERE EMERSON PALMIERI SBAGLIATO

Emerson Palmieri si è ripreso da un problema al ginocchio che ne ha condizionato tutta la prima parte della stagione. Il terzino brasiliano è però chiuso dall'esplosione di Aleksander Kolarov anche sabato sera protagonista di un assist per il gol decisivo di Federico Fazio. Proprio prima dell'infortunio Emerson Palmieri sembrava vicino alla cessione nonostante una buona stagione agli ordini di Luciano Spalletti. Su di lui infatti c'era il pressing ripetuto della Juventus di Massimiliano Allegri che lo voleva portare a Torino per farlo vice di Alex Sandro. In concomitanza con qualche problema di troppo col terzino brasiliano i bianconeri hanno deciso di ritornare sul calciatore ex Palermo ed è così che si sono scaldate le radio romane. Durante la trasmissione La Signora in giallorosso su Tele Radio Stereo Matteo De Santis ha commentato questa voce: "Cedere Emerson Palmieri alla Juventus di Massimiliano Allegri non sarebbe di certo un buon segnale. Non ricordo episodi di cessioni a parti invertite". La grande rivalità tra le due squadre poi accenderebbe ancor di più i tifosi che appena un anno e mezzo fa hanno dovuto sopportare il passaggio in bianconero di Miralem Pjanic.

