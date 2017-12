Calciomercato Torino/ Santone: Mihajlovic in bilico, Belotti? partirà a giugno (esclusiva)

18 dicembre 2017 INT. Dino Santone

Andrea Belotti (LaPresse)

Dopo anche la sconfitta subita per 3-1 contro il Napoli lo scorso sabato, la panchina di Mihajlovic al Torino rimane sempre in bilico e con l’approssimarsi della finestra di calciomercato sono tante le voci riguardo un suo possibile sostituto. Pare infatti che piacciamo molto i nomi di Gasperini Mazzarri ma per entrambi la strada appare lunga. L’altro tema caldo del calciomercato del Torino rimane sempre il futuro di Andrea Belotti, tornato in gol contro gli azzurri: il Gallo lascerà il capoluogo piemontese? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Dino Santone: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Mihajlovic a rischio la sua panchina? Diciamo che se il Torino si qualificasse per l'Europa League o anche facesse una buona seconda parte di campionato, dovrebbe rimanere nella formazione granata. In caso diverso si apriranno situazioni differenti.

Gasperini un possibile successore? Non penso perchè a Bergamo sta lavorando molto bene e ha un progetto importante con la società bergamasca.

E Mazzarri? Mazzarri costa veramente tanto, ha un ingaggio attorno ai tre milioni di euro, una cifra improponibile per il Torino.

Ci potrebbe essere qualche altro nome? Magari qualche tecnico emergente, come Oddo che ora è all'Udinese, o Nicola che rappresenta fino in fondo il cuore, lo spirito Toro.

Belotti partirà a giugno? Credo proprio che la sua partenza a giugno sia sicura, dovrebbe lasciare alla fine la formazione granata.

Nestorovski per la prossima stagione al Torino? Ci sono due possibilità, se il Palermo andasse in A lo terrebbe o lo cederebbe all'estero, mentre se il Palermo rimanesse in serie B è difficile. La squadra siciliana vorrebbe guadagnarci dalla sua cessione. In passato questo non era riuscito quando il club rosanero aveva per esempio venduto Cavani o Belotti allo stesso Torino. Stavolta non intende fare così.

(Franco Vittadini)

