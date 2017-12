Calciomercato Inter/ News, Arturo Vidal torna di moda (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Pietro Pellegri continua ad essere un obiettivo, il calciatore si muoverà solo per chi dimostrerà interesse per lui.

19 dicembre 2017

"Certi amori non finiscono", cantava tempo fa Adriano Galliani parlando del ritorno al Milan di Kakà. Un sottotitolo che si potrebbe dare anche alla notizia di calciomercato di casa Inter, circolante in queste ore, che vuole la compagine nerazzurra nuovamente sulle tracce di Arturo Vidal. Ancora una volta è il nazionale cileno ad occupare le cronache calcistiche meneghine, dopo che lo stesso calciatore di proprietà del Bayern Monaco era stato accostato con forza alla squadra di Spaletti già in estate. L’operazione sembra davvero fattibile per gennaio, visto che gli stessi bavaresi starebbero pensando al centrocampista del Jiangsu Suning Ramires, che andrebbe appunto a sostituire l’ex bianconero. L’idea è quella di mettere sul piatto un prestito biennale con obbligo di riscatto al secondo anno, per una cifra che dovrebbe avvicinarsi di molto ai 35/40 milioni di euro. Vidal potrebbe rappresentare quel prototipo di centrocampista che Spalletti desidera da mesi alla Pinetina. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DE VRIJ A ZERO

In occasione delle due sessioni di calciomercato del 2018, l’Inter dovrebbe intervenire per innestare la difesa con un nuovo centrale. Del resto in rosa vi sono i soli Skriniar, Miranda e Ranocchia, e di conseguenza è impensabile che si inizierà la prossima stagione solo con i tre di cui sopra, soprattutto se i nerazzurri torneranno a fare le coppe. Stando a quanto scrive stamane La Gazzetta dello Sport, il nome più caldo in tal senso sarebbe quello di Stefan De Vrij, nazionale olandese di casa Lazio. Il ragazzo ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, e nonostante i vari incontri, non vorrebbe prolungare il proprio accordo perché non contento dell’offerta biancoceleste. La dirigenza capitolina ha messo sul piatto un ingaggio da 2.5 milioni netti fino al 2021, con una clausola da circa 25/30 milioni. L’Inter vorrebbe quindi approfittare di tale situazione e per farlo avrebbe già presentato una proposta da 3.5 milioni netti più bonus. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PARLA L'AGENTE DI PELLEGRI

Pietro Pellegri continua ad essere nel mirino del calciomercato dell'Inter che da tempo monitora con attenzione il giovanissimo talento del Genoa. Il ragazzo però è seguito con interesse da parte anche del Milan e della Juventus che non hanno intenzione di mollare la presa. Di lui ha parlato il suo procuratore Giuseppe Riso ai microfoni di Calciomercato.com. Ha così sottolineato: "Vedremo le intenzioni dell'Inter per Pietro Pellegri e quello che può succedere. Soprattutto sarà importante vedere chi si farà avanti per primo. E' possibile anche l'estero, ma bisogna fare delle valutazioni importanti". Pietro Pellegri ha debuttato in Serie A nella scorsa stagione e ha poi strappato subito con un gol il record di giocatore più giovane della storia della categoria a segnare a Moise Kean della Juventus. Quest'anno Pellegri ha giocato sei volte e messo a segno anche due reti. Vedremo se l'Inter metterà a segno davvero questo colpo oppure se qualcuno sarà più veloce di loro.

LA RICHIESTA DELL'INTER PER GABIGOL

Gabigol si muoverà ancora nella sessione di calciomercato di gennaio, questo perché il calciatore brasiliano al Benfica non ha trovato spazio e vuole tornare in Brasile per rilanciarsi. L'Inter non ha nessuna intenzione di cederlo a titolo definitivo perché in questo momento la cessione genererebbe una clamorosa minusvalenza. L'idea è quella di andare a cedere il ragazzo in prestito e secondo Goal.com per andare a prenderlo serviranno appena seicentomila euro. I nerazzurri sono disposti anche a pagare i due terzi del suo stipendio senza quindi lasciar pesare questo sulla squadra disposta a dargli spazio. In Brasile le squadre che lo cercano maggiormente sono Cruzeiro e Flamengo, ma rimane viva l'ipotesi Spagna col Betis e quella interna che lo porterebbe al Jiangsu Suning club dello stesso proprietario dei nerazzurri. L'obiettivo anche dei nerazzurri è quello di vederlo rilanciare per poi riportarlo alla Pinetina.

