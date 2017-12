Calciomercato Juventus/ News, l’agente di Cristante conferma: seguito dai bianconeri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: si complica sempre più la vicenda legata al terzino brasiliano Alex Sandro che era stato nel mirino del Chelsea di Conte.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 15.59 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Cristante - La Presse

Se c’è un giocatore italiano che le big si contenderanno durante le due sessioni di calciomercato della prossima estate, questo è senza dubbio Bryan Cristante. Il calciatore cresciuto nel Milan è letteralmente esploso in casa Atalanta, guadagnandosi anche la chiamata dell’ex commissario tecnico della nazionale italiana, Ventura. Ora le big lo vogliono, a cominciare da Inter e Juventus, pronte a darsi battaglia a suon di milioni di euro per assicurarsi uno dei giovani azzurri più promettenti. A riguardo ne ha parlato Giuseppe Riso, l’agente del nerazzurro, che intervistato dai microfoni di Calciomercato.com ha ammesso: «Juventus e Inter su di lui? Speriamo... (sorride, ndr) so che lo seguono, staranno facendo le loro valutazioni, so che lo tengono sotto controllo. Non ho dubbi sulla qualità di Bryan, ho sempre detto potesse far bene con un po' di fiducia, la strada è quella giusta». L’Atalanta non lascerà partire Cristante prima di giugno, e dopo averlo riscattato lo cederà a non meno di 25/30 milioni di euro, la stessa cifra a cui sono stati venduti in passato Gagliardini, Conti e Kessie. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

OFFERTA PER ISCO?

Interessante e suggestiva indiscrezione di calciomercato circolante nelle ultime ore in Spagna. Stando a quanto riportato da Don Balon, la Juventus starebbe pensando alla stella della nazionale spagnola, di proprietà del Real Madrid, Isco. Il gioiello iberico, dopo un inizio di stagione esaltante, non sta vivendo un buon periodo, complice anche il ritorno in campo dopo l’infortunio di Gareth Bale. Di conseguenza non è da escludere un suo addio alle Merengues durante il calciomercato estivo. La Juventus, sempre in base a quanto circolante in Spagna, starebbe pensando di presentare un’offerta, anche se l’operazione è a dir poco complessa. Isco ha infatti una clausola rescissoria inviolabile da ben 700 milioni di euro, ed inoltre, anche nel caso in cui lo stesso ex Malaga decidesse di cambiare casacca, potrebbe accasarsi in club ben più ricchi rispetto a quello bianconero come ad esempio il Paris Saint Germain o il Manchester City. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DYBALA: IL FRATELLO LO OFFRE AL PSG

Indiscrezione di calciomercato per certi versi clamorosa, quella riportata questa mattina dal quotidiano Il Corriere della Sera. Sembra infatti che la stella della Juventus, Paulo Dybala, sia stato offerto di recente al Paris Saint Germain. Il fratello/agente della Joya, Mariano Dybala, avrebbe infatti incontrato la dirigenza parigina, e nell’occasione avrebbe appunto proposto il nazionale argentino alla compagine francese. Pare infatti che Neymar sia pronto a lasciare il Parco dei Principi già al termine della stagione in corso, per accasarsi presso il Real Madrid, e di conseguenza Dybala andrebbe appunto a rimpiazzare il gioiello brasiliano. Una mossa, quella di offrire lo juventino al PSG, che ovviamente avrebbe fatto andare su tutte le furie i vertici di corso Galileo Ferraris, preoccupati per la gestione famigliare del ragazzo. Difficile capire cosa succederà da qui a giugno, fatto sta che la permanenza di Dybala a Torino è tutt’altro che certa. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ANCHE LO UNITED SU ALEX SANDRO

La vicenda legata ad Alex Sandro diventa sempre più intricata col calciatore brasiliano che diventerà sicuramente oggetto di discussione per quanto riguarda il calciomercato. Questo perché oltre al Chelsea di Antonio Conte sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United di José Mourinho come riporta il Daily Mirror. I Red Devils sarebbero pronti già nella sessione di gennaio ad offrire 68 milioni di euro al club sei volte campione d'Italia che a queste condizioni potrebbe decidere anche di lasciar partire il ragazzo. Di recente Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su Kwadwo Asamoah nelle difficili sfide Scudetto contro Napoli e Inter, anche per l'evidente flessione dell'ex Porto. Alex Sandro è tornato finalmente a rispondere nella gara contro il Bologna di domenica scorsa. La Juventus valuta anche l'idea di avere un sostituto importante a zero già in casa, a giugno, come ricorda TuttoJuve, tornerà Leonardo Spinazzola dall'Atalanta.

NESSUN COLPO DI MERCATO A GENNAIO

La Juventus come al solito è molto attiva sul calciomercato, ma secondo Sky Sport pare che molto difficilmente i bianconeri faranno un colpo a gennaio. Come sempre i campioni d'Italia saranno molto attivi nel cogliere eventuali occasioni, ma non dovrebbero fare niente di importante. L'unica eccezione, come riporta ancora la rete televisiva satellitare, è legata ad eventuali cessioni. Se saranno ceduti calciatori importanti allora i bianconeri andranno a prendere dei sostituti. Tra i possibili partenti c'è il terzino sinistro Alex Sandro monitorato da Chelsea e Manchester United. Nel caso questi sarà ceduto arriverà un altro calciatore, nel mirino Emerson Palmieri della Roma, anche perché Massimiliano Allegri si ritroverebbe con il solo Kwadwo Asamoah schierabile come esterno di sinistra oltre al sempre infortunato Benedikt Howedes sul quale difficilmente si potrà puntare.

© Riproduzione Riservata.