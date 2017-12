Calciomercato Napoli/ News, Tonelli e Giaccherini: chiesta la cessione (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato del futuro di Simone Verdi su cui ci sono diversi club importanti.

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 11.14 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Tonelli - La Presse

Nuovi arrivi previsti in casa Napoli in occasione del calciomercato di riparazione del prossimo gennaio, ma non mancheranno le uscite. Fra le fila del club partenopeo vi sono infatti una serie di giocatori che hanno visto poco il campo in questa prima metà stagionale, e che starebbero di conseguenza pensando di cambiare aria. In cima alla lista vi è senza dubbio Emanuele Giaccherini, che stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport avrebbe già comunicato alla propria dirigenza l’intenzione di andare via. L’ex nazionale azzurro sembrava con le valigie in mano già in estate, prima di tornare sui suoi passi, ma ora il suo addio è quasi certo. Altro calciatore del Napoli che quasi sicuramente dovrebbe cambiare squadra è Lorenzo Tonelli, difensore centrale/terzino destro, sbarcato a Castelvolturno in occasione del mercato estivo del 2016, e che Sarri ha utilizzato con il contagocce. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NOVITA' EDERA

Nuova idea di calciomercato in casa Napoli in vista della finestra di riparazione del prossimo mese di gennaio. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore dai colleghi del quotidiano Tuttosport, pare che il club partenopeo stia pensando a Simone Edera. Si tratta di un giovane talento italiano di proprietà del Torino, che si è messo in mostra in particolare durante la recente partita contro la Lazio in Coppa Italia, in cui lo stesso ha segnato. Edera gioca nel ruolo di esterno di destra o eventualmente in quello di trequartista, e fa parte della nazionale italiana under-20. Si tratterebbe quindi di un rinforzo per il reparto più avanzato del Napoli, quello che probabilmente necessita di più, visto l’infortunio di Milik, e lo scarso utilizzo di Ounas e Giaccherini. Pare che negli scorsi giorni siano già stati portati avanti dei sondaggi con il direttore sportivo granata, Petrachi, nonché con l’agente dei Edera, Galli: a breve potrebbero arrivare novità. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

IL PUNTO SU VERDI

Simone Verdi del Bologna è ormai da tempo obiettivo di calciomercato del Napoli di Maurizio Sarri. L'esterno ha fatto un vero e proprio salto di qualità alla corte di Roberto Donadoni fino a meritarsi la convocazione nella nazionale azzurra. Di lui ha parlato il Presidente dei felsinei Joey Saputo ai microfoni di Sky Sport, sottolineando: "Non c'è solo il Napoli su Simone Verdi. E' bello l'interesse di squadre importanti nei confronti di nostri calciatori. E' difficile per noi prendere delle decisioni così importanti. Il direttore sportivo Bigon sta lavorando in questo senso e io lascio a lui il compito di decidere". Il Presidente ha aggiunto: "Non sto dicendo che Simone Verdi partirà nel calciomercato di gennaio, dobbiamo valutare. Quanto vale? Sappiamo quale sia il suo valore nel caso dovessimo venderlo a gennaio o dopo". Simone Verdi intanto aspetta e spera di poter tornare in un top club dopo che era cresciuto nel Milan senza riuscire a sfondare.

MODUGNO: GIACCHERINI PARTE...

Emanuele Giaccherini potrebbe partire nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista infatti è totalmente fuori dalle scelte di Maurizio Sarri che ha deciso di schierare anche calciatori fuori ruolo piuttosto che impiegarlo. Il giornalista di Sky Sport esperto di casa Napoli Francesco Modugno ha parlato dell'ex Juventus a Kiss Kiss Napoli: "In caso di mancato impegno in Coppa Italia contro l'Udinese Emanuele Giaccherini potrebbe chiedere la cessione. Ha giocato sessanta minuti ed è chiaro che è dietro nel progetto di Sarri. Deve scegliere se vivere non da protagonista una stagione che può essere storica oppure andare altrove per giocare con continuità. Ha un contratto importante quindi deve capire cosa gli offre il calciomercato". Giaccherini non ha più l'obbligo di giocare per conquistarsi il Mondiale visto che l'Italia ha fallito gli spareggi contro la Svezia, anche se ovviamente sarebbe felice di giocare con continuità.

